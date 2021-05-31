足球／皇馬主帥席丹辭職 公開信稱球隊對他缺乏信心

西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里隊（Real Madrid）總教練席丹（Zinedine Zidane）今天發布公開信，宣布辭去皇馬主帥一職，因為他覺得球隊對他不再有任何信心。

法國籍的席丹在西班牙體育日報AS發布的信中寫道：「我即將離去，因為我覺得，這支球隊不再對我具有信心，而我需要這種信心，而且這支球隊不再提供我追求中期或長期目標所需支持。」

他表示：「我是天生贏家，我來此是為了贏得獎盃，但除此之外，還有人、情緒、生活等事情，我感覺這些事未受重視，而且沒有獲理解這也是一支偉大球隊維持活力的要素。」

席丹指出：「但我一天天建立的各項事物，以及我對與球員關係帶來的影響，已經遭到遺忘。我即將離去，但我並非要跳槽，我並非對執教感到厭倦。」

皇馬因為敗給馬德里競技隊（Atletico Madrid），將西甲冠軍拱手讓人．經歷了一個令人失望的球季。這次是席丹第二度辭去皇馬主帥一職。