快訊

持有高端9.6萬股被狠酸「少年股神」 高市前青年局長回應了

蔡英文稱政務人員沒炒股問題 檢察官：總統這樣說誰敢查？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

足球／皇馬主帥席丹辭職 公開信稱球隊對他缺乏信心

中央社 / 馬德里31日綜合外電報導
席丹。 美聯社
席丹。 美聯社

西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里隊（Real Madrid）總教練席丹（Zinedine Zidane）今天發布公開信，宣布辭去皇馬主帥一職，因為他覺得球隊對他不再有任何信心。

法國籍的席丹在西班牙體育日報AS發布的信中寫道：「我即將離去，因為我覺得，這支球隊不再對我具有信心，而我需要這種信心，而且這支球隊不再提供我追求中期或長期目標所需支持。」

他表示：「我是天生贏家，我來此是為了贏得獎盃，但除此之外，還有人、情緒、生活等事情，我感覺這些事未受重視，而且沒有獲理解這也是一支偉大球隊維持活力的要素。」

席丹指出：「但我一天天建立的各項事物，以及我對與球員關係帶來的影響，已經遭到遺忘。我即將離去，但我並非要跳槽，我並非對執教感到厭倦。」

皇馬因為敗給馬德里競技隊（Atletico Madrid），將西甲冠軍拱手讓人．經歷了一個令人失望的球季。這次是席丹第二度辭去皇馬主帥一職。

席丹 皇馬 皇家馬德里

延伸閱讀

全面壓制巴特勒 公鹿主帥讚安戴托昆波防守

埃及法院延後開庭 給長賜輪船東更多時間協調賠償金

足球／告別銀河艦隊 皇馬教頭席丹再度請辭

NBA／唐西奇寫大三元紀錄 主帥卡萊爾力讚

相關新聞

NBA／年過36歲更威猛！保羅、詹姆斯攜手寫新紀錄

湖人在主場以92比100敗給太陽，詹姆斯（LeBron James）攻下25分12籃板6助攻，保羅（Chris Paul）則是拿下18分9助攻，兩人都在得分和助攻上領先全隊，從而寫下一項新紀錄。

NBA／雷納德領軍大破獨行俠 快艇扳平系列賽

前一場在決勝期把握機會拉開比分的快艇，第4戰上半場就在攻守兩端直接壓制對手，取得兩位數領先優勢，更一度贏到28分之多，也讓比賽早早進入垃圾時間。終場，快艇就以106比81大勝獨行俠，在前兩場主場吞敗後

NBA／罰球命中率比不上三分球 唐西奇肩頸傷勢成隱憂

對快艇首輪第4戰前一度狀態是出賽成疑，唐西奇（Luka Doncic）今（31）日雖仍順利披掛上陣，但表現遠不如前3戰神勇，全場24投僅9中，拿到19分，獨行俠終場也以81比106不敵快艇，主場連丟2

NBA／厄文作客波士頓遭扔水瓶 杜蘭特譴責：球迷該長大

厄文（Kyrie Irving）造訪波士頓前曾提到，不希望看到波士頓球迷因自己而有種族歧視言行舉止，作客第1場的第3戰上雖飽受噓聲伺候，他賽後強調坦然接受，因為這是比賽一部分，但今（31）日的第4戰卻

足球／皇馬主帥席丹辭職 公開信稱球隊對他缺乏信心

西班牙甲級足球聯賽豪門皇家馬德里隊（Real Madrid）總教練席丹（Zinedine Zidane）今天發布公開信，...

NBA／戴維斯恐被迫缺陣 詹姆斯：做好準備面對挑戰

在戴維斯（Anthony Davis）提前傷退的情況下，湖人在主場輸掉第4戰，系列賽形成2比2平手。詹姆斯（LeBron James）在這場比賽拿到25分12籃板6助攻，寫下季後賽史上能在這3項數據領

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。