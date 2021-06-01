拓荒者vs.金塊棋逢敵手 鬥技鬥智也比球運

金塊確實不簡單，季後賽沒有場均21.2分主力後衛穆雷，也少了場均12.7分爛仗高手巴頓，靠著深厚板凳和「無所不能」中鋒魔法師約柯奇場均31分、11籃板、3助攻帶領，金塊還是在G1輸球後，將對拓荒者系列賽扳成2：2平手。G5在金塊主場，這是金塊拿下決勝賽點最關鍵比賽。

拓荒者也不容易，拓荒者靠著例行賽最後一戰金塊不想贏球，幸運取得西區第六種子。因為金塊季後賽第一輪想要避開湖人，金塊輸拓荒者，湖人第七，金塊贏拓荒者，湖人第六，金塊好不容站上西區第三種子，當然不想第一輪就碰上衛冕軍。

金塊除了想避開湖人，還能把湖人送去打附加賽，一舉數得。萬一湖人在附加賽栽跟斗，西區大家都開心，如果湖人打出來成為西區第七或第八種子，倒楣的是太陽或爵士，何樂不為。

拓荒者最終幸運拿下西區第六種子，系列賽對金塊G1就給金塊下馬威，拓荒者三分球40投19中，轟得金塊七葷八素，拓荒者三分命中率高達4成75，G1拓荒者123：109打得金塊傻眼。「拓荒者vs.金塊」系列賽基本上就是五五波，難分軒輊，輸贏要看球員臨場發揮和教練戰略運用+調度，還有難以預期的「球運」。

金塊在例行賽最後一戰刻意輸給拓荒者，讓他們季後賽首輪可以先打拓荒者而不是湖人，但沒想到拓荒者一點也不可口！ 美聯社

拓荒者防守一團糟，從例行賽到季後賽，始終沒有進化。拓荒者是一支以攻為守，用大量、快速得分掌控比賽節奏球隊，一旦手感降溫，主力射手失靈，拓荒者比賽就很容易失控。

金塊儘管短兵缺將，但陣容深度和角色球員實在傲人，天賦滿滿，沒有後場兩大先發穆雷、巴頓，金塊還能排出九人輪換，季後賽全隊六人得分達二位數，圍繞約柯奇，金塊還是能打出漂亮團隊合作，克服兩大主力傷停困境。

這個系列賽現在出現一個極大轉折：約柯奇不能打不好，一旦約柯奇沒有水準以上發揮，帶不動隊友，金塊團隊戰力就會受挫，G4慘敗給拓荒者就是最典範一戰。約柯奇18投7中，只攻下16分、9籃板、1助攻。

在兩位得分主力穆雷和巴頓都受傷的情況下，金塊需要中鋒約柯奇(右)打出超全面的表現才能帶動隊友贏球。 美聯社

拓荒者正好相反，頭號球星里拉德打得奇爛無比，全場10投1中攻下10分、10助攻、8籃板，但拓荒者靠著二號球星麥凱倫和角色球員鮑威爾、諾基奇三人聯手發威砍進67分，還是打得金塊難以招架。

從數據上看，拓荒者G4贏在防守，金塊投籃命中率3成4，三分球命中率2成9，全場只能攻下95分，當然無法贏球。但如果把數據、比賽內容、球員個人表現一一解讀分析，金塊這場球輸的莫名其妙。

例行賽場均19分、7.3籃板金塊先發前鋒波特，全場出賽23分鐘只出手3次命中1球，攻下3分、5籃板，金塊第四號得分手先發前鋒葛登只打了18分鐘得6分，兩人都沒有犯規麻煩。

拓荒者G4進攻手氣很順，但防守還是很平凡，與其說拓荒者靠防守贏球，不如說金塊自己打得失魂落魄，投籃失準，專注力不足，一點都沒有想要贏球的信念和決心。

拓荒者後衛里拉德(右)在G4出手10次只投進1球，還好隊友爭氣，但他們的團隊防守一直是個嚴重的問題。 美聯社

金塊教練馬龍G4賽後生氣的說：「季後賽應該不需要提醒球員必須努力打球，這不是打球的態度…」。只要金塊球員重拾贏球信念和打球態度，努力打球，系列賽金塊仍是被看好的一方。

拓荒者對金塊的贏球方程式是7+1人輪換，替補中鋒康特幾乎被移出輪換，他的速度跟不上，防守腳步也很容易被針對。拓荒者想要擊敗金塊還是要靠後場三槍里拉德、麥凱倫、鮑威爾聯手發威，打出進攻手氣和得分氣勢，才能帶走比賽。

金塊除了約柯奇不能失常，更要打出籃板、禁區優勢，利用約柯奇對位和戰術優勢，不斷刺穿拓荒者禁區，場上點點開花，讓拓荒者防線完全崩潰。G5金塊拿下賽點可能性很高，拓荒者用人輪換太少，主力體能負擔和防守強度會是拓荒者很難克服的障礙。