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疫情趨勢圖漸趨緩 專家不樂觀：可能被低估

戴維斯傷退小加索來扛 湖人拚晉級不需沮喪

聯合新聞網 / 陳光立
在摘下去年度總冠軍後，湖人隊季外補強並不差，如今在戴維斯受傷後，還好有小加索(左)等其他成員遞補上來，為衝擊季後賽做好準備。 美聯社
在摘下去年度總冠軍後，湖人隊季外補強並不差，如今在戴維斯受傷後，還好有小加索(左)等其他成員遞補上來，為衝擊季後賽做好準備。 美聯社

在去年摘冠的洛杉磯湖人隊，本季跌落到第七種子叩關季後賽，遇到年輕、天賦出色的鳳凰城太陽隊，季後賽首輪陷入拉鋸戰。不過，擁有17座總冠軍頭銜、准名人堂球星詹姆斯（LeBron James）領銜的湖人非簡單貨色，更準確說綜觀歷史他們季後賽最懂贏球。

擁有17冠榮譽的湖人隊季後賽戰績輝煌，勝率在NBA歷史榜上有名，是懂得贏球的傳統名門，詹姆斯(右)又是季後賽王者，湖人即使暫居下風也不用太擔心。 美聯社
擁有17冠榮譽的湖人隊季後賽戰績輝煌，勝率在NBA歷史榜上有名，是懂得贏球的傳統名門，詹姆斯(右)又是季後賽王者，湖人即使暫居下風也不用太擔心。 美聯社

湖人隊名聞遐邇，進季後賽奪冠失利的案例不算多，史上季後賽最高勝率的十支隊伍，湖人隊兩度榜上有名，分別是勝率9成38的2001年湖人隊，以及勝率8成57的1982年湖人隊。即便陣中傷情頻傳，包括系列賽第四戰戴維斯（Anthony Davis）左腹股溝拉傷，加上仍在觀察中的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），球隊仍信心滿滿，認為湖人能順利挺進第二輪。

湖人中鋒小加索（Marc Gasol）曾在多倫多與暴龍隊奪冠，對季後賽不算陌生，他受訪說：「季後賽這種高張力競技，隨時都有人挺身而出，無論進攻、防守端我們都不缺人，短期賽事著重的是細節，要把握每次持球機會終結籃框。」本季因佐蒙德（Andre Drummond）加盟喪失先發的加索，今因戴維斯傷退重獲重用，第四戰打了23分鐘，貢獻12分、8個籃板和3次阻攻高效內容，適時頂住禁區戰力。

小加索(左)原本失去大量上場時間，如今在戴維斯傷退後活躍起來，成為湖人隊仰仗的內線支援。 美聯社
小加索(左)原本失去大量上場時間，如今在戴維斯傷退後活躍起來，成為湖人隊仰仗的內線支援。 美聯社

雙方實力相當時，士氣成為左右勝負關鍵，馬修斯（Wes Matthews）表示：「我們在全力以赴打球的時候，不會思考誰在、誰不在的問題。我的意思是不完美也沒人會沮喪，求勝能量會傳染的。」總教練佛蓋爾（Frank Vogel）說：「 湖人隊朝正確的方向發展，我看到全隊在外圍的輪轉，我們內線的角色可以控制籃板，並在禁區做好防守。」他也坦承三分的問題：「外線命中率的確欠佳，但只要球正確的輪轉，並拉開空間和解讀比賽，三分攻勢就會出現。」

前幾場湖人隊的進攻頗為掙扎，與太陽隊的系列賽三分球命中率為 127 投 37 中（29.1%）。全隊只有：加索、施羅德（Dennis Schröder）和詹姆斯高於聯盟平均，其他的三分球命中率都低於 29.1% 。據 NBA.com 資料，湖人隊在「空檔」或「大空檔」出手的命中率達 91.9%，投籃質量不錯，在這方面保有一定競爭力，如同佛蓋爾所強調，精準的傳球、拉開空間、解讀比賽，做好掩護，湖人隊就能提升進攻效率。

總教練佛蓋爾(右)強調湖人隊目前仍著重在防守端，仿效昔日湖人勁旅的強悍球風，再落實戰術執行以提升進攻效率。 美聯社
總教練佛蓋爾(右)強調湖人隊目前仍著重在防守端，仿效昔日湖人勁旅的強悍球風，再落實戰術執行以提升進攻效率。 美聯社

摒除進攻因子，湖人隊仰仗的還是防守，仔細觀察四場比賽至今，太陽隊沒有一場得分超過 102 分，高居西區第二種子的他們擁有聯盟前六名的進攻，但面對湖人隊的身高和運動能力，並沒有嚐到甜頭，以致於陷入苦戰。佛蓋爾指出：「這貫徹我們的奪冠信念，就是掌握籃板與防守，就會在季後賽走的更長遠。跟2001年、1982年高勝率的奪冠陣容一樣，湖人隊靠強悍的內線並掌握制空權。未來除了改善進攻火力，我們還能做一些特別的嘗試，這些戰術均始於防守端。」

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