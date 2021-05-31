NBA／113：96擊退尼克 老鷹季後賽首輪聽牌

美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天與紐約尼克進行季後賽首輪第4戰，陣中後衛楊恩奪下全場最高27分，幫助老鷹以113比96擊退尼克，並在7戰4勝制的系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。

東區第5種子老鷹今天在主場迎戰東區第4種子尼克，雙方在上半場打得不分軒輊互有領先，但大多數時間兩隊比分差距甚小，上半場結束時，老鷹以53比49小幅領先尼克。

比賽進入下半場後，老鷹隊火力全開拉大比數，尼克再也沒有機會取得領先，到了決勝第4節，老鷹甚至一度領先多達26分，最終尼克無力回天就以96比113吞敗。

楊恩（Trae Young）得到全場最高27分、9助攻，可謂是贏球最大功臣，隊友柯林斯（John Collins）奪下22分、8籃板。

老鷹中鋒卡佩拉（Clint Capela）貢獻10分、15籃板，板凳球員賈里納里（Danilo Gallinari）添得21分。

尼克隊的部分，前鋒藍德爾（Julius Randle）進帳23分、10籃板、7助攻，羅斯（Derrick Rose）取得18分、6助攻，巴瑞特（RJ Barrett）砍進21分，但仍然無法阻止球隊吞敗。

老鷹對上尼克的季後賽首輪第5戰，預計美國當地時間6月2日進行。