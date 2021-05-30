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NBA／康利打老東家聽噓聲 外線火力射倒灰熊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
爵士隊康利（中）進攻。 路透
爵士隊康利（中）進攻。 路透

曾是灰熊隊一員，現是穿著爵士隊球衣的康利（Mike Conley），今天回到熟悉的曼菲斯，全場飆進7記三分彈，助隊以121：111帶走勝利，7戰4勝制的系列賽取得2：1優勢。

康利生涯前12個球季都效力灰熊，今天回到過去主場面對老東家，他賽前還分享，難忘生涯在灰熊的第一場季後賽，「我們都很緊張，又很興奮和焦慮。比爾街人山人海，要到球場都很難，這是我永遠不會忘記的事情。」

回憶完在灰熊的季後賽，康利今天大爆發，攻下平個人季後賽最佳的27分另有8助攻、籃板，其中三分球是超高命中率的10投7中，率隊打下2連勝。

爵士一度浪費最多15分領先，第四節還曾以2分落後灰熊，最後挺過壓力，康利說：「誠實的說，我就是很開心贏球了。」他也提到，儘管才是季後賽首輪，但已經是十分難打的系列賽，今天他雖回到熟悉球場卻聽得到噓聲，這就是季後賽，「我就是很開心帶走勝利。」他重申說。

爵士本季打下聯盟最佳成績，以西區頭號種子之姿迎戰季後賽，但和附加賽連過兩關的灰熊隊打得糾纏，系列賽第4戰將於台灣時間周二（6月1日）登場。

灰熊 爵士 比爾

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