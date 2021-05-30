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NBA／爵士傳奇中鋒伊頓逝世 享壽64歲

中央社 / 記者黃巧雯台北30日電
伊頓（右）。 美聯社
伊頓（右）。 美聯社

美國職籃NBA猶他爵傳奇中鋒伊頓美國時間28日騎自行車時，被發現倒臥路邊，送醫不治，享壽64歲，他在NBA奮戰11季，保有單季456次阻攻、生涯平均3.5次阻攻紀錄，現仍無人可及。

身高224公分的伊頓（Mark Eaton）在1982年NBA選秀會第4輪、第72順位被爵士選中，在NBA的11個球季都於爵士度過，生涯曾兩度拿下年度最佳防守球員、4次年度阻攻王的他，是爵士在80年代知名的禁區門神。

伊頓在NBA 11個球季留下場均6分、7.9籃板、3.5阻攻的成績，儘管在進攻端表現不算特別出色，但仍靠著優異的防守功力與爵士雙老史塔克頓（JohnStockton）、馬龍（Karl Malone）聯手，助爵士屢屢闖進季後賽，可惜未曾見證爵士奪冠。

在1989年首度入選全明星賽後，伊頓球員生涯後段因為膝傷與背傷數據出現明顯下滑，並且在1992-93年賽季結束後宣布高掛球鞋，11個賽季的職業球員生涯劃下句點，而他的53號球衣也被爵士退役。

伊頓生涯共累積3064次阻攻，在NBA史上僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、穆湯波（DikembeMutombo）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）3名名人堂中鋒，他曾在1984-85賽季締造單季456次阻攻、場均5.6次阻攻，加上生涯平均3.5次阻攻等3大聯盟紀錄，至今仍無人可破。

伊頓與爵士現任禁區門神戈貝爾（Rudy Gobert）保持著亦師亦友的關係，在得知伊頓的死訊後，戈貝爾也透過個人社群網站緬懷伊頓，「致我最棒的導師與好友伊頓，你是一位善良且偉大的人，很感激這些年來你出現在我的人生中，我會懷念那些我們之間的談話，也知道你會一直看著我。」

爵士 NBA

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