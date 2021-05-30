NBA／金塊慘輸20分 教頭說重話：先發打太軟

金塊隊今天季後賽首輪第4戰以95：115慘輸拓荒者隊，系列賽遭扳平，教頭馬龍（Michael Malone）難得說了重話，他指先發球員表現不佳，甚至畏首畏尾，打得「太軟」。

「我們先發打得很糟糕，我認為有些球員太猶豫，看起來有點畏懼，打得很軟，回到主場我們必須表現更好。」馬龍說。

金塊今天上半場只拿47分，落後已達兩位數，第三節更被拓荒者打出單節36：19攻勢，勝利早早定調，馬龍直說警訊已經出現，「或許這是給我們先發一個警訊，讓他們要更努力，當我們夠努力，好事就會發生，今晚我們離努力就遠得很。」

金塊今天先發合計43投僅僅15中，命中率不到3成5，且進攻熄火下防守也出問題，先發在場上時讓拓荒者命中率達6成5，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）也承認今天被拓荒者的先發比了下去，「我們沒能好好回應，需要打得更好。」

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）今天10投僅1中，不過傳出10助攻，球隊還有鮑威爾（Norman Powell）季後賽新高29分，麥凱倫（C.J. McCollum）也貢獻21分，仍寫下20分大勝。

馬龍提，若有人說里拉德10投只中1，然後金塊還是落敗一方，「我可能會難以置信。」

第5戰將回到金塊主場，台灣時間周三登場。