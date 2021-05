NBA／熱火是小菜？字母哥談橫掃：不要玩食物

公鹿今天(30日)再以120:103打倒熱火,輕鬆以四連勝橫掃之姿晉級季後賽第二輪,「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)更是自信爆棚,他把戰敗的熱火比喻為食物,表示:「不要玩食物!」

此役安戴托昆波上場36分鐘砍下20分、12籃板、15助攻,成為史上第5人在季後賽繳出大三元表現的球員,他在賽後訪問時還引用名言:「有句話是這麼說的『不要玩食物』,我們也不想玩弄我們的食物。」好像在說打倒熱火易如反掌,就像吃食物一樣,不用跟他耗費太多時間。

而安戴托昆波所言不假,這4場比賽惟首戰熱火還算打得有來有往,其餘3戰皆被公鹿以大分差輾壓,已不復見去年東區一支獨秀,連斬公鹿與塞爾蒂克的熱火。

另外據聯盟數據指出,熱火成為自1984年後第三支前一年爭冠,隔年卻首輪出局的球隊,另外兩支球隊為2007的熱火與2012的獨行俠,不過上述兩隊在當年都有拿下冠軍,唯一無冕且下季止步於首輪的只有本季的邁阿密熱火。

