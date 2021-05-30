NBA／去年進決賽今年一輪遊 熱火寫下歷史難堪紀錄

去年在外界普遍不被看好下一路殺進總冠軍賽的邁阿密熱火，今年卻遭捲土重來的公鹿4戰橫掃，成為聯盟自1984年以來第3支在上季打進決賽，下季卻止步於首輪的球隊。

去年在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的帶領下，熱火突破重圍，打倒東區兩大強權公鹿與塞爾蒂克，挺進冠軍賽後才被洛杉磯湖人擊敗，本季的他們陣容變化不大，卻被公鹿成功復仇，其中只有首戰雙方還算各有拉鋸，其餘3場幾乎是大比分落敗收場，巴特勒消極的出手次數也成為外界檢討的一大要點。

據聯盟數據指出，熱火成為自1984年後第3支前一年爭冠，隔年卻首輪出局的球隊，另外兩支球隊為2007的熱火與2012的獨行俠，不過上述兩隊在當年都有拿下冠軍，唯一無冕且下季止步於首輪的只有本季的邁阿密熱火。