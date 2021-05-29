NBA／連三場出賽40分鐘 雷納德：有腎上腺素幫我

快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）帶動攻勢，今天以118：108擊敗獨行俠，季後賽首輪戰績扳至1勝2敗，雷納德連三場出賽超過40分鐘，他說：「有腎上腺素幫我，我的心還不累。」

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）雖然轟出生涯季後賽新高的44分，不過雷納德全場36分8籃板3助攻2阻攻的全能表現，加上喬治29分7籃板4助攻，避免快艇落入被聽牌局面。

這一場勝利，雷納德沒有太多喜悅之情，他說：「我們什麼都還沒辦到，我們還需要證明自己。」不過至少快艇已終止季後賽5連敗，更重要的是，NBA季後賽史上，還沒有球隊能從0勝3敗的劣勢下翻盤。

雷納德前一場攻下41分、今天36分，季後賽連續兩場攻下35分以上、命中率都高於68%，是NBA史上第二人，第一人是2016年的艾德里奇（LaMarcus Aldridge），也是雷納德當時馬刺隊隊友。

不過快艇目前季後賽三場比賽，雷納德分別出賽41、41、42分鐘，體力能否負擔？雷納德表示：「這是季後賽，有腎上腺素幫我，我的心還不累，現在狀態正佳，現在就是豁出去了。」

「我記得去年我也打過連續幾場40分鐘以上的比賽。」雷納德說：「所以這不是新鮮事。」雷納德上個季後賽出賽13場，有6場出賽時間超過40分鐘，不過只有最後兩場連續燃燒體力。