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NBA／季後賽5球迷行為不當 遭球隊無限期拒於門外

中央社 / 紐約27日綜合外電報導
尼克球迷對老鷹隊楊恩不禮貌行為，被禁止進場。 美聯社
尼克球迷對老鷹隊楊恩不禮貌行為，被禁止進場。 美聯社

NBA本季季後賽出現不少過於激情的插曲，昨日有5名球迷在不同比賽場次中，對球員或球員家屬做出「讓人完全無法接受」的行為，已被無限期摒除在NBA球場大門之外。

美國職籃NBA紐約尼克今天表示，在球隊於主場迎戰亞特蘭大老鷹一役的第四節，有一名球迷對老鷹的楊恩（Trae Young）吐口水，已禁止這名球迷進入尼克麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）。

尼克在聲明中說：「這是完全不可接受的，也不容發生在我們的球場內。」同時，尼克也向楊恩及老鷹致歉，並在聲明中說：「我們已把這些訊息呈交給有關當局。」

在猶他爵士與曼菲斯灰熊的比賽中，3名爵士球迷侮辱了灰熊後衛莫蘭特（Ja Morant）的家人，那些球迷因此被爵士主場能源方案球場（Vivint Arena）工作人員請出場館。

爵士在聲明中說：「猶他爵士對冒犯性或破壞性行為，採取零容忍政策。」

「關於昨晚在（季後賽首輪爵士對灰熊系列賽）第2戰的口角事件，球場保全曾出面制止，在調查結果出爐後，（我們）已無限期禁止這3名爵士球迷入場。」

費城76人表示，一名球迷把爆米花倒在華盛頓巫師球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）頭上，為此已取消他的季票，立即生效，並已禁止他參加在76人主場富國銀行中心（Wells Fargo Center）舉行的任何活動。

衛斯布魯克是在當天比賽第4節時，因為腳踝傷勢跛行前往休息室，就在他要進入球員通道之際，一名坐在該處上方觀眾席的球迷，把爆米花灑在他身上，導致他大發雷霆，所幸工作人員和保全出面制止，將衛斯布魯克帶離現場。

76人說：「我們要向衛斯布魯克和巫師道歉，因為他們面臨這種讓人無法接受、毫不尊重人的行為，這在我們的運動或場館內，是完全不可接受的。」

衛斯布魯克呼籲給予球員更多保護。他表示，在很多情況下，觀眾席上球迷覺得「沒人動得了他們」。

他還說：「必須要有一些懲罰，或採取一些措施，讓球迷不能在比賽中恣意妄為，或任意妄言。」

NBA聯盟也敦促球迷尊重球員和官方人員，並稱將大力實行強化版行為準則，以確保「為所有參與其中的人士，提供安全和受尊重的環境」。

球員工會表示，真正的球迷會尊敬並尊重球員的尊嚴。工會在聲明中說：「沒有任何一個真正的球迷，會企圖傷害他們，或冒犯他們的私人空間。」

聲明提及：「那些人在我們的場館中沒有一席之地」、「請尊重我們的球員、尊重我們的比賽。」

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