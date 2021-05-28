玫瑰之魂全力燃燒 尼克鐵三角回神大反擊

首場季後賽失利的東區第四種子紐約尼克，第二戰下半場重拾錫柏杜(Tom Thibodeau)的鐵血防守，成功克服上半場雙位數落後，三、四兩節壓制住老鷹得分，共計比對手多拿了22分，最後在大蘋果主場球迷的見證下逆轉了球賽。

這一勝對尼克來說意義重大，這是自2013年季後賽以來球隊的首勝，對系列賽接下來氣勢上肯定有所幫助。陣中隊魂羅斯(Derrick Rose)連續兩戰上場球隊最久的38、39分鐘，於第二場的第三節挺身而出，帶隊反攻，全場共攻下26分4籃板4助攻，對他個人同樣有著象徵性意義的是繼2015年季後賽還身披公牛戰袍之後，再次於季後賽砍下25分。

尼克開局熱機太慢 前兩戰屈於被動

回顧尼克主場前兩戰的表現，開賽熱機狀況總是比老鷹慢，單看第一節合計落後老鷹15分，兩場都從落後的態勢開始打起，節奏不免被老鷹牽著走。第一戰前半場針對老鷹的擋拆防守，尼克給予持球者太多的空間去選擇帶一步跳投，往油漆區突破的拋投，或者傳給跟進的大個子攻擊籃框。

楊恩(Trae Young)光是上半場就出現好幾次擋拆後中路突破的拋投，以及上演空中接力，威廉斯(Lou Williams)、波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)的帶一步急停跳投防不勝防。面對攻守轉換，防守著名的尼克出現回防不夠快，對球阻擋太慢、不確實的狀況產生，讓老鷹出現輕鬆的反擊快攻(early offense)，這些都是第一戰尼克前面打得很辛苦應該檢討的環節。

主場第二戰，尼克陣地戰中加強防守質量就做得不錯，帶動球隊氣勢，針對擋拆後是否換防，以及面對持球者的防守注意力提升，減少被老鷹中路突破，輕鬆跳投、拋投的機會。楊恩也因為被嚴加看管，只得在擋拆切入後，選擇向外分球尋求隊友的外線機會，而這樣的模式在第二戰前兩節還算管用。

老鷹控衛楊恩(中)在首戰的進攻、傳球都太過順利，成為尼克陷入苦戰的原因，到了第二戰尼克徹底加強對他的防守，才能有反敗為勝的機會。 美聯社

防守反擊帶動 尼克攻守回神的關鍵

但自下半場起，尼克抓緊這樣的節奏，在外圍防守找人、補位上更加確實，使得老鷹的投籃把握度大幅降低，整場球讓老鷹的三分球命中率僅有27.3% (命中12記)，尼克團隊則有36.4%(同樣飆進12記)，兩隊整體投籃命中率都不到四成，彼此間戰力接近，成為季後賽組合中最焦土戰的系列。

至於在進攻端尼克做了那些改善幫助他們贏球？首先是強打油漆區的企圖心強烈，從開賽起，巴瑞特(RJ Barrett)就強勢地往籃框進攻，就算被老鷹封阻或者沒有進，還有其他球員積極地衝搶進攻籃板，創造二波得分，或者再布局一次進攻機會。數據上的呈現是尼克團隊進攻籃板比老鷹多了七個，且禁區得分42分優於老鷹的28分許多。

不斷往籃框攻擊這種強悍的風格，正是戰況膠著之中最需要的。在場上看著飆風玫瑰殺進殺出的演出，錫柏杜的運籌帷幄，吉布森(Taj Gibson)奮力爭搶籃板的身影，彷彿讓人有回到公牛時期的錯覺，想必令不少過往羅斯公牛時期的球迷們感動不已。

尼克另一名老將吉布森(左)在例行賽平均上場時間只有20分鐘左右，第二戰他也足足拚鬥了30分鐘，非常有效地牽制了老鷹中鋒卡佩拉(右)。 美聯社

羅斯本人也提到他已是完全不同類型的球員，速度、彈跳力都回不去的他，靠的是更多經驗值累積的球賽解讀能力，依然刁鑽的去嘗試撕裂對手的防守陣式，不管是切入、中距離，還是各種假動作後的拋投得手。羅斯的領袖特質在這支闊別季後賽多時的尼克陣中更顯重要，也不難看出面對這樣高張力的賽事，錫柏杜基於對愛將的信任，給予他許多的發揮空間。

由羅斯去主導，搭配到另一把利刃巴瑞特前仆後繼的衝擊籃框，與年度最佳進步獎得主的藍道(Julius Randle)擋拆搭檔，有裡有外的進攻回應，球隊很多戰術都會經由三人手上的球權轉移去製造其他如射手布拉克(Reggie Bullock)的得分，這三人的組合堪稱尼克的進攻鐵三角。

尼克兩大年輕主將藍道(左)和巴瑞特在季後賽的表現都出現屢投不進的明顯失常，還好羅斯即時穩住軍心，幫助他們逐漸回神先把防守做好。 美聯社

教練團調度方面，連續兩場都能用到十人左右的輪替，除了對羅斯的依賴甚高，可能造成他連續出賽的體能負荷外，錫柏杜願意更多球員都能融入，跳出來替球隊爭奪勝利，對於系列賽中後段的發展肯定有人力調配上的幫助。

畢竟尼克面對年輕、喜歡快節奏，主打外圍進攻，也有九到十人可用之兵的老鷹，錫柏杜在用人上肯定不能太保守，全員的體能負擔也是教練團的策略考量之一。

羅斯奮戰的感染力 尼克將士用命打臉負評

尼克、老鷹兩隊在前兩場打出一如預期的拉鋸戰，高端的競爭內容，讓人看見了焦土試煉的季後賽戰場。系列賽第一場尼克錯失了幾個關鍵回合，最後敗在楊恩的絕殺拋投。第二場靠著羅斯的帶領，在進攻鐵三角的發揮加上布拉克與老將吉布森高效率的防守貢獻(場上正負值全隊最高+23)，尼克在下半場扭轉局勢迎來漂亮的逆轉勝，也打出他們應該有的氣勢與風格，更讓以往挑嘴出名的大蘋果球迷能再次為支持的地主隊盡情吶喊，感到光榮。

尼克在今年2月就很明智地把羅斯從活塞換來，只犧牲了沒太大作用的史密斯和一個第二輪選秀權，現在看來真是太合算了！ 美聯社

尼克在縮小與還原防守圈的拿捏尺寸做得不錯，面對系列賽接下來的發展，防守端勢必得繼續朝這方向前進，阻斷楊恩發動與柯林斯(John Collins)、卡佩拉(Clint Capela)的連結，讓老鷹流於外線攻擊並且無法獲的籃板掌控權，就有機會再次打出與第二戰相似的球賽內容，以防守帶動氣勢與自身的進攻反擊，只要克服前兩場慢熱的狀態，將能連帶打出更多球賽主導的籌碼。

帶著公牛血液的尼克陣容，從季前補強令人摸不著頭緒被譏為拼裝車的名單，到球季中不斷上演驚奇，有著羅斯的加入，藍道的破繭而出，最終竟以東區第四種子闖進季後賽，今年的尼克真的有他的欣賞價值存在。期待隊魂羅斯能夠身披尼克戰袍，在今年季後賽持續寫下他職業生涯中另一頁的感人事蹟。

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