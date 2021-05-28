千算萬算卻挑錯對手 快艇還犯了那些錯誤？

在ESPN 18個專家的NBA季後賽賽前分析預測中，有17個認為第四種子快艇至少會在G6淘汰第五種子獨行俠，打進西區季後賽第二輪。不管是看戰績、比天賦、拚實力、論近況，這是非常合理預測，獨行俠戰力和核心球星影響力都比快艇稍遜一籌。除非獨行俠打出逆襲和超水準狀況，否則快艇G6買單淘汰獨行俠，即使雙方糾纏到搶七，快艇出線機率還是高於獨行俠。

這時候不是嘲笑ESPN專家時刻，因為獨行俠確實在系列賽打出超水準表現。獨行俠G1以4成76三分命中率投進17個三分球，G2再以5成2三分命中率投進18個三分球，連續兩場砍得快艇措手不及，七戰四勝系列賽快艇陷入0：2落後。

接下來G3、G4回到獨行俠主場，快艇已經沒有再輸任何一場空間，一旦系列賽0：3或1：3落後，局勢就很難挽回。

獨行俠帶著高昂的士氣回到主場，快艇如果不快點改善前兩戰的問題，恐怕將會爆出今年季後賽最大的冷門。 美聯社

面臨沒有退路的窘迫和落後壓力，快艇教練泰隆魯說出很可愛論點。泰隆魯說：「接下來回到獨行俠主場，他們很難再投出那麼瘋狂三分命中率，壓力將落在他們身上，我們只要打好自己節奏，我並不擔心」。不管是天真、無能，還是樂觀、自信，泰隆魯的媒體公關談話確實很特別。

現實世界裡，應該沒有一個教練會賭對手，下一場比賽他們的三分球不會再那麼準、那麼瘋，甚至拿出來跟媒體表態。做為教練應該要做的工作是展現防守能量，要求執行細節，修正防守端各種錯誤或錯位，降低三分失血，提升防守反擊效率。

從泰隆魯的談話不難發現，快艇現在需要靠球星帶動，球員自覺，找回團隊合作，不是靠教練應變、臨場和擬定戰略。從防守端開始施壓獨行俠，更多分享球權，不能把球權、戰術、攻勢和出手都集中在兩大球星雷納德、喬治身上，靠防守控制比賽節奏，減少獨行俠三分空檔，打出更多團隊合作和流暢進攻，讓更多角色球員融入體系和團隊。

快艇第三戰已接近背水一戰，但總教練泰隆魯認為較大的壓力反而會在獨行俠身上，他們的三分球不會再那麼的準，快艇將能扳回戰局。 美聯社

G3快艇只能贏不能輸 前兩場輸球犯了太多錯誤

1、內線長人邊緣化：先發中鋒祖巴茲、替補前鋒伊巴卡，兩名快艇內線主力長人意外成了戰犯。內線兩名主力毫無作用，攻防、籃板幾乎沒有功能，這是打法和球權、戰術角色之失。

祖巴茲季後賽兩場都是上場當田徑隊，完全沒有融入團隊，沒有戰術角色，每場只出手3.5次，他的投籃命中率7成1。伊巴卡更慘，每場只打了9分鐘，比例行賽少了一半以上，每場只出手3次。

一場比賽只出手3次兩名主力長人，肯定不是戰犯，快艇需要承擔責任的球星、教練都沒有站出來扛責。

快艇中鋒祖巴茲(左)除了在第二戰蓋了布魯森(右)一個火鍋外，其他表現幾乎是乏善可陳，總共只得10分，不幸的是替補前鋒伊巴卡表現也是一樣爛，兩戰只得10分。 美聯社

2、防守崩潰：獨行俠客場二連勝，場均得分120分(快艇例行賽場均失分107.8分)，投籃命中率53成，三分球命中率近五成，每場投進17.5個三分球。

快艇防守效率值排第九，是前段班水平，進攻效率值第三，快艇季後賽失分遠遠高於例行賽，獨行俠打出超水準發揮和三分命中率，防守崩潰是快艇輸球最主要原因。

3、兩大球星各打各的：雷納德和喬治表現都不差，雷納德場均33.5分、8籃板，喬治25.5分、9籃板、5.5助攻，兩人投籃命中率都超過五成，兩人發揮都在水準以上。

問題是兩大球星更多是自己單打，包攬全隊一半球權、戰術和出手，兩人都沒能在防守端激勵士氣，在進攻端串連隊友，帶隊球隊打出團隊合作。

快艇兩大球星雷納德(右1)、喬治(右2)都正常展現他們的得分能力，但卻沒有協助隊友打出流暢的團隊合作，在氣勢上就一著被獨行俠壓著打。 美聯社

預期之外的二連敗發生，快艇也跟著失控，替補控球朗多對教練調度不滿，板凳區當場給泰隆魯臉色看，朗多在球員休息室大聲咆哮隊友未能凝聚團隊、分享球權、展現贏球信念。

朗多這兩場季後賽打得非常出色，替補上場21分鐘，場均7.5分、5.5助攻，5成56投籃命中率和7成5三分命中率，是板凳表現最夠水準和效率球員。

快艇還是有翻身可能，他們有兩大出色球星，有很多攻防武器和天賦，也有一顆出色大腦朗多在板凳隨時可以做出貢獻，只要打出水準防守，限制獨行俠節奏和外線火力，快艇有能力把戰線延長到「搶七」再決一死戰。