NBA／上場26分鐘轟25分 米契爾讚神隊友

因腳踝扭傷缺席季後賽第一戰，爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）今天回歸馬上展現重要性，他只上場26分鐘就貢獻全隊最高25分，率隊以141：129擊敗灰熊隊，守護住主場勝利和頭號種子顏面。

爵士今年打下例行賽最佳戰績，米契爾坦言，頭號種子的身分是過去沒體驗過的角色，「所以這是個未知領域，我必須找到方式放鬆。」他比喻說，要輕鬆上場並在開局就打出「全壘打」並非難事，但球賽並非只看前5分鐘，仍要堅持到最後。

爵士今天上半場最多領先22分，但灰熊第三節灌進43分，一度將差距縮小到一球差，爵士靠點點開花攻勢才守住勝利。

米契爾25分包括10投5中的三分球，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）貢獻21分、13籃板和4阻攻，康利（Mike Conley）也有20分和生涯最佳的15助攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）令贊助爵士18分，聯手將系列賽扳平。

米契爾提到，康利和戈貝爾都繳出「雙10」成績，「我們做了很多超級棒的事情，讓我的工作更簡單，不用所有事都攬下來，可以找到我的熱區去攻擊，做該做的事。」