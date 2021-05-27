太陽三主將無法合體 系列賽難擋湖人下剋上

太陽對湖人季後賽首輪第二戰，在第四節當太陽正在追分之際，211公分高的中鋒艾頓（Deandre Ayton）背框持球，扛著他的不是湖人戴維斯（Anthony Davis），而是小後衛卡魯索（Alex Caruso），在進攻時間快要用完之際，艾頓竟選擇把球傳出去，沒有把握機會立刻吃掉卡魯索。結果球馬上又傳回給艾頓，等到他發現對手比他小一號，想利用錯位優勢儘快出手時，早已被趕來協防的戴維斯抓準時間，一巴掌給蓋了下來。

這只是全場比賽的一個小小的攻防，但它發生的時機實在不巧，讓太陽沒能搶下該有的分數。同時它也不是單一個案，太陽第二戰會輸球，乃至於接下來這整個系列賽的走向，從這一個攻防就可以看出端倪。

眾所週知，太陽主控保羅（Chris Paul）右肩受傷了，他的傷勢必然會改變這個系列賽的競爭天平。然而，太陽從總教練到其他兩大主力都無法有效應對此一狀況，才是讓太陽落居劣勢的真正主因。

保羅在第一戰的受傷，讓這個系列賽出現很大的變數。太陽似乎是沒有應變策略，湖人當然不會放過這個機會。 美聯社

這一季的太陽能贏得第二種子，就是因為他們有三個大人在場上合作。有了保羅的供輸，布克（Devin Booker）和艾頓這對高低搭擋即使本季平均得分都不如上一季，但效率卻是大增，更有為團隊贏球的能力。36歲的保羅本季只缺席了兩場比賽，還比布克（5場）及艾頓（3場）來得少，不料保羅在對上湖人的第一戰就受傷，原本高掛的太陽開始走向西山落日。

保羅因為傷勢而打不出自己該有的表現，這是在情理之中。在場上很明顯可以看出他無法全力施展，除了出手命中率下滑之外，就連防守截球時都不敢伸出右手去搶。攻守兩端都受到限制的情況下，保羅在第二戰勉強出賽，只是一種意志力的展現，想要替球隊撐住氣場。

這是早在賽前就知道的狀況，令人驚訝的，不是艾頓或布克無法應對沒有保羅在場的戰局，而是總教練威廉斯（Monty Williams）使用保羅的方式。保羅第二戰打了23分鐘，和本季平均31.4分鐘相去甚遠，但在他有限的比賽時間裡，保羅身邊搭配的隊友竟然常常不是艾頓和布克。

太陽得分後衛布克(中)在第二戰雖然還是攻下31分，但其中大部份是靠17罰17中得來，在沒有保羅配合的情況下，他沒有投進任何一個三分球，而且也只搶到1個籃板。 美聯社

更詭異的是，在第四節開打前夕，場邊記者問到總教練保羅的狀況，當大家都覺得保羅會就此休息不再上場，總教練卻給出了保羅會重回球場的答案。後來保羅確實上場了，姑不論他已經在場邊坐到身體冷掉，再上場對傷勢更沒好處，而總教練把他派上場，居然還是沒有布克和他搭配，那麼為何要讓保羅帶傷再打？

保羅因為受傷而有限的上場時間，並沒有獲得充份的利用，太陽的三人組在這場比賽能夠同時上場的情況，實在少得可憐。也因此只有少數的幾次進攻，能讓球迷看到太陽在例行賽時打出來的流暢節奏。

至於艾頓，第二戰雖然拿下了22分，但是這數字後面的質量實在不高，主要的原因，在於艾頓沒有像過去一樣展現出對比賽的解讀力。一開始說到的那一個對上卡魯索的錯位，艾頓居然沒有當機立斷單打硬吃，反而把球傳出去重打就是一例。除了虛耗進攻時間，更是白白浪費機會。這樣對比賽當下情勢的誤判，在第二戰之中發生了不只一次。

太陽中鋒艾頓(左)在前兩戰手感是非常火熱，分別攻下21和22分，總計24投22中，但少了保羅的供需，他沒有拿下更多分數是有點可惜。 美聯社

面對湖人一字排開的四大長人陣，艾頓是太陽陣中唯一能夠倚靠的禁區支柱。但在戴維斯、佐蒙德（Andre Drummond）、小加索（Marc Gasol）和莫里斯（Markieff Morris）輪流夾擊的情況下，艾頓扛得很辛苦。沒有了保羅創造出來的供輸空間，讓他少了很多輕鬆取分的機會，一旦太陽三分攻勢受阻，他的另一搭擋布克也同樣沒有打出最佳狀態，都會讓艾頓在內線的壓力變得更大，個人的效能被壓縮。

而在前一場季後賽處女秀拿下34分的布克，在創下隊史季後賽首秀球員最高得分紀錄之後，這場比賽又拿下31分，更在最後讀秒時刻連續罰進六球，從數據上來看似乎和第一場相去不遠。但是布克全場在關鍵時刻的進球率不高，甚至缺乏一夫當關的絕對信心，沒有打出勢不可擋的得分洪流，是太陽遲遲無法拉抬進攻熱度的另一主因。

第二戰若不是佩恩（Cameron Payne）和強森（Cameron Johnson）這兩名替補冒出頭，一路落後的太陽還沒有機會追平比數。佩恩打出的積極度和進攻企圖心，在布克身上看不見，而強森連續兩記三分球，更是球隊期待布克能夠交出的關鍵表現。這兩人畢竟是替補，到了真正決勝期的大場面，還是要看主力球星的主宰力和大心臟。結果太陽在比賽的最後階段超前比數之後，居然陷入一波要命的得分荒，布克沒有及時站出來，最後也只能眼睜睜地看著湖人帶走比賽。

太陽替補控衛佩恩(左)上場將近34分鐘，雖然投籃準度稍差，但還是努力繳出19分3籃板7助攻1抄截2阻攻的全能成績，幫助太陽沒有提早被大幅拉開比數。 美聯社

保羅受了傷之後主導力不再，艾頓沒有保羅幫襯之後重歸平凡，而太陽能寄望的布克，即使能拿高分，卻是屢屢打不進關鍵球。而總教練在保羅有限的出賽時間裡，居然還不把艾頓和布克擺在場上，太陽這三個大人難以合體，讓球隊錯失了二比零的絕對領先。這一場該贏未贏的比賽，也預告了這個系列賽的終局。

這也許只是一場比賽，但這樣的錯誤若不改進，太陽在接下來的系列賽就可能難以取勝。湖人也能因此完成下剋上，擊敗第二種子的太陽晉級下一輪。