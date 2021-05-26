NBA／波爾辛吉斯跑趴遭罰、詹皇卻無罪 聯盟解釋非雙標

雖然美國疫情日漸趨緩，但聯盟仍沒有鬆綁健康與安全協議的打算，無論是否接種疫苗，各球員皆不可出入不被聯盟認可的場所，日前獨行俠球星波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因違規到夜店跑趴，遭聯盟處以5萬美元(約139萬新台幣)，而日前湖人主將「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也曾出席活動，卻未見聯盟有所動作，遭外界質疑判決不公，遭諷「雙標聯盟」，對此聯盟也特別出面解釋。

根據《ESPN》報導，波爾辛吉斯曾與台灣時間23日出入夜店，遭聯盟罰款5萬美元，聯盟事後發表聲明表示，因為波爾辛吉斯曾經接種過疫苗，所以不會有禁賽處分，也就是說這位獨行俠二當家能如願出戰首輪季後賽G2賽事。

不過詹皇早前也曾出現知名酒廠品牌宣傳活動，也觸發了健康與安全協議的規範，不但不需接受隔離，甚至沒有任何處分，詹皇坐擁超級巨星般的待遇，讓外界質疑聯盟對球員開罰有雙重標準。

眼看情勢越燒越烈，聯盟發言人巴斯(Mike Bass)也出面針對兩件違規案做出解釋：「我們可以理解外界會拿這件事與其他違規案做比較，其中也包含詹姆斯，但兩者情況是不一樣的，詹姆斯只是短暫參加個人室外商務活動，該活動也要求提供接種疫苗及新冠病毒陰性證明，對於每個可能違規的事件，聯盟都是遵照案件個別的事實、環境及具體情況來處哩，來確保該球員是否需要進行隔離。」