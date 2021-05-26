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NBA／灰熊續演老八傳奇？台灣轉播看得到

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
灰熊要續演老八傳奇！ 路透社
灰熊要續演老八傳奇！ 路透社

附加賽連勝兩場才拿到季後賽資格的灰熊隊，季後賽首戰更上演「老八傳奇」，以112：109扳倒聯盟戰績最佳的猶他爵士隊，明天早上10點第2戰將力拚2連勝，MOD愛爾達、ELEVEN SPORTS 1台都將會直播賽事。

ELEVEN體育家族主播黃奕傑認為，爵士能否扳回一城，當家球星米契爾（Donovan Mitchell）能否回歸是關鍵。米契爾在球隊輸給灰熊時候，有在自己的社群表示他很快就會回來，因此球迷值得期待。

黃奕傑也提到，另一個亮點是看爵士當家中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）跟灰熊中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的互相較勁，2019年FIBA世界盃，瓦倫丘納斯披立陶宛戰袍出賽，終場前的關鍵罰球被法國中鋒戈貝爾大掌拍走，但裁判沒響哨，這顆爭議球讓立陶宛失去追平機會，而今年NBA季後賽首戰，戈貝爾更是因為拉了瓦藍邱納斯的手而6犯畢業，為了繼續與賽況有連結，戈貝爾甚至在場邊上演假摔，增添第2戰交鋒的看點。

ELEVEN體育一台本周轉播的NBA季後賽場次還有星期五的太陽初戰湖人、金塊對決拓荒者，以及周六的尼克出戰老鷹、快艇碰頭獨行俠；除服務籃球迷，ELEVEN周末將會為台灣籃球迷帶來2020到21歐洲籃球聯賽四強賽、季軍賽、冠軍賽全台獨家轉播。

戈貝爾 爵士 灰熊

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