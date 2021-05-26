NBA／戴維斯爆發詹姆斯不意外：戰術就是球給AD

湖人隊今天在雙星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）領軍下踢館成功，以109：102擊敗太陽隊，將7戰4勝制的季後賽首輪戰局扳平到1：1，詹姆斯更說，不意外戴維斯主宰戰局的演出。

戴維斯今天攻下全場最高34分，其中第四節屢屢有關鍵表現，除賞給艾頓（Deandre Ayton）火鍋，2分15秒再飆進關鍵三分球，且還有10籃板和7助攻進帳。

攻下23分、9助攻的詹姆斯說，不意外戴維斯在第一戰的低潮後有反彈表現，他也提到，團隊戰術就是讓戴維斯大量持球，「早點送球給他，頻繁且總是如此，就是這麼簡單。」

身為衛冕軍，湖人雖是落到附加賽才拿到季後賽門票，不過今天在客場扳平戰局，準備台灣時間周五進行的第3戰活到主場迎敵，詹姆斯強調球對肯定會更有動力，「能在湖人死忠球迷面前打季後賽，這就是我來這裡的目的。」

太陽主場可容納18000球迷，今天開放的11919個座位全部售罄；湖人和快艇隊共享的主場史坦波中心，滿場可容納18977位球迷，季後賽預計開放3成3的座位，約有超過6千迷球迷可進場。