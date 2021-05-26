快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／保羅關鍵時刻不在場 太陽教頭：我的決定

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
保羅(右)決勝關頭不在場上，教頭威廉斯(左)表示這是他的決定。 美聯社
保羅(右)決勝關頭不在場上，教頭威廉斯(左)表示這是他的決定。 美聯社

太陽隊以第2種子身分重返季後賽，但首戰當家後衛保羅（Chris Paul）右肩膀就受傷，今天第2戰他雖帶傷上陣，但只出賽23分鐘，決勝關頭也不在場上，眼睜睜看湖人隊以109：102帶走勝利，系列賽扳平成1：1。

11入選明星賽的保囉，今天5投2中拿6分、5助攻，和例行賽16.4分、8.9助攻有段差距，很顯然身體狀況並非百分百。

保羅今天下半場僅出賽7分鐘，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）表示是自己的決定，他說：「看到他抱著手臂的樣子，我無法看他這樣在場上奔跑、試著去進球。他奮戰了，他是個勇士，我們都懂，是我決定讓他下場。」

廉斯斯賽後也提到，目前沒有保羅傷勢的更多細節，也不確定台灣時間周五的第3戰保羅是否上陣，但很顯然保羅的肩膀是有狀況，無法隨心所欲傳球。

「和他聊過之前，我不想說太多細節，但你也可以看到，他今天早上跑步和運球的方式都不太對，我們希望接下來48小時他能好一些。」威廉斯說。

太陽得分主力布克（Devin Booker）今天雖攻下全隊最高31分，但獨木難撐大局，他希望保羅第3戰能幫助到團隊，「他可是保羅，他會奮戰，他是名勇士，我知道他可求勝心有多強烈，我知道他會盡一切力量上場。傷勢顯然仍困擾他，我們有短暫休息時間，他可以做些治療和復健，希望下一場就沒問題了。」

保羅 勇士 威廉斯

延伸閱讀

NBA／太陽、湖人第二戰不缺席 保羅：我會沒事的

NBA／太陽湖人一役爆衝突 保羅遭質疑對詹皇做危險動作

NBA／受傷當下想到布萊恩 保羅浴血奮戰啟發太陽奪勝

NBA／讚太陽三劍客表現出色 詹姆斯：期待對決保羅

相關新聞

NBA／諷快艇挑對手？ 唐西奇：想奪冠就得力拚每一隊

繼前一戰繳出大三元後，唐西奇（Luka Doncic）今天又飆出39分7助攻7籃板，帶領獨行俠客場勇奪2連勝，也把第3種子的快艇逼入困境。 根據統計，唐西奇成為史上第5位在系列賽前兩戰至少拿到7

NBA／湖人下必勝令 AD轟34分射日：我們完成了工作

將第一戰落敗責任扛到肩上，湖人隊當家球星戴維斯（Anthony Davis）今天第2戰以實際表現回應，他和「小皇帝」詹姆...

NBA／保羅關鍵時刻不在場 太陽教頭：我的決定

太陽隊以第2種子身分重返季後賽，但首戰當家後衛保羅（Chris Paul）右肩膀就受傷，今天第2戰他雖帶傷上陣，但只出賽...

NBA／看好籃網4戰橫掃 巴克利：綠衫軍可以打包了

在三巨頭的帶領下，加上哈里斯（Joe Harris）的外線狙擊，籃網第二戰全面宰制塞爾蒂克，以130比108輕騎過關，對戰取得2連勝，接下來將前往波士頓踢館。 根據統計，這是籃網自2003-04

公鹿基因重組不再是季後賽之蟲 熱火恐怕大勢已去

公鹿以132：98痛揍熱火，在首輪七戰四勝系列賽取得2：0領先，熱火還沒絕望，公鹿還沒晉級第二輪。但比賽細節和內容不難感受到熱火可能「大勢已去」。 先看G1，熱火靠四成三分球命中率投進20個三分

NBA／教頭喊諾維茨基是幸運符 唐西奇致敬金雞獨立三分

獨行俠首戰踢館成功打敗快艇就已屬爆冷，沒想到今天（26號）再接再厲又下一城，以127比121徹底擊潰對手主場優勢，讓驚喜現身場邊的諾維茨基（Dirk Nowitzki）看得樂開懷，主帥卡萊爾（Rick

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。