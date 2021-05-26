NBA／保羅關鍵時刻不在場 太陽教頭：我的決定

太陽隊以第2種子身分重返季後賽，但首戰當家後衛保羅（Chris Paul）右肩膀就受傷，今天第2戰他雖帶傷上陣，但只出賽23分鐘，決勝關頭也不在場上，眼睜睜看湖人隊以109：102帶走勝利，系列賽扳平成1：1。

11入選明星賽的保囉，今天5投2中拿6分、5助攻，和例行賽16.4分、8.9助攻有段差距，很顯然身體狀況並非百分百。

保羅今天下半場僅出賽7分鐘，太陽教頭威廉斯（Monty Williams）表示是自己的決定，他說：「看到他抱著手臂的樣子，我無法看他這樣在場上奔跑、試著去進球。他奮戰了，他是個勇士，我們都懂，是我決定讓他下場。」

廉斯斯賽後也提到，目前沒有保羅傷勢的更多細節，也不確定台灣時間周五的第3戰保羅是否上陣，但很顯然保羅的肩膀是有狀況，無法隨心所欲傳球。

「和他聊過之前，我不想說太多細節，但你也可以看到，他今天早上跑步和運球的方式都不太對，我們希望接下來48小時他能好一些。」威廉斯說。

太陽得分主力布克（Devin Booker）今天雖攻下全隊最高31分，但獨木難撐大局，他希望保羅第3戰能幫助到團隊，「他可是保羅，他會奮戰，他是名勇士，我知道他可求勝心有多強烈，我知道他會盡一切力量上場。傷勢顯然仍困擾他，我們有短暫休息時間，他可以做些治療和復健，希望下一場就沒問題了。」