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NBA／湖人下必勝令 AD轟34分射日：我們完成了工作
將第一戰落敗責任扛到肩上，湖人隊當家球星戴維斯（Anthony Davis）今天第2戰以實際表現回應，他和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）第四節決勝關頭挺身而出，率隊以109：102射下太陽隊，將系列賽扳平成1：1。
「這是一場必勝的比賽，我們都抱持如此心態，我們也完成了工作。」攻下全場最高34分的戴維斯說。
湖人第三節打出10：1攻勢，領先一度達63：48，但太陽第四節反彈，5分39秒艾頓（Deandre Ayton）進球後太陽更以1分反超，不過湖人雙星接續就接管比賽，戴維斯先賞給艾頓火鍋，2分15秒更飆進關鍵三分球，詹姆斯最後49秒追加外線，聯手為衛冕軍守護勝利。
戴維斯除有全場最高34分進帳，另有10籃板和7助攻，詹姆斯則有23分、9助攻，湖人教頭佛蓋爾（Frank Vogel）說：「他們是NBA排名前5的其中兩人，我們有個公式，他們兩人就是扮演要角，尤其是在關鍵時刻。」
湖人將7勝4勝制的系列賽扳平，第3戰將於台灣時間周五回到洛杉磯，戴維斯強調，球隊需要表現更好，守住主場取得系列賽領先。
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