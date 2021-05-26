公鹿基因重組不再是季後賽之蟲 熱火恐怕大勢已去

公鹿以132：98痛揍熱火，在首輪七戰四勝系列賽取得2：0領先，熱火還沒絕望，公鹿還沒晉級第二輪。但比賽細節和內容不難感受到熱火可能「大勢已去」。

先看G1，熱火靠四成三分球命中率投進20個三分球，熱火整場比賽三分手感火熱，但最終還是無力擊敗公鹿。如果你知道公鹿G1三分球表現31投5中，三分球命中率僅1成6，公鹿幾乎是沒有外線火力和牽制，卻還是可以擊敗熱火，熱火G2除非打出超水準狀況，否則肯定會有麻煩。

再看G2，熱火唯一也是最重要的贏球武器三分火力不見，全場28投8中，三分命中率2成86。公鹿內線不管是211公分前鋒安戴托昆波超大範圍協防能力，還是213公分中鋒洛培茲在禁區蹲點護框，都讓熱火突破和油漆區附近進攻成了真正「禁飛區」，那怕是208公分中前鋒波提斯或196公分塔克上來替補，公鹿外線對位，困住熱火三分部署，禁區協防、蹲點，堵死熱火突破，熱火三分一滅，第一節就被公鹿射爆。

公鹿做足準備鎖死禁區，熱火中鋒阿德巴約(中)自顧不暇，更別說是為隊友策應攻勢了。 美聯社

熱火三分射手完全熄火，士官長巴特勒打不進禁區，中距離單打不再是犀利得分牽制點，公鹿打完第一節取得46：20領先，剩下比賽幾乎靠二、三陣容就能收拾殘局。

今年公鹿和熱火戰力消長，例行賽幾乎看不出來，但今年季後賽熱火少了中鋒歐林尼克和前鋒克勞德，3月26日交易來的「第二張王牌」歐拉迪波只打4場就傷停報廢，熱火倉促改造宣告失敗，命中註定難以成事。

熱火過於低估克勞德(左一)、歐林尼克(左二)的價值，在季中把他們交易走，卻換來無用的歐拉迪波，在季後賽立刻吃到苦頭。 美聯社資料照片

公鹿基因重組意外成功 不再只靠字母哥硬幹

例行賽戰績和表現確實看不出來公鹿今年有何進化或改變，但仔細去研究公鹿基因，不難發現公鹿正在產生質變。首先是小前鋒米道頓，不論個人數據還是關鍵球把握性，米道頓今年都打出生涯最佳表現和球隊二哥架式，如果去年季後賽米道頓是75分球星，今年米道頓已經符合85分標準。

其次是控球哈勒戴，去年公鹿主控布萊德索是70分控球，哈勒戴能力+作用至少在80分以上。哈勒戴G1以五成命中率砍進20分、11籃板，G2輕鬆打傳出15次助攻。

控衛哈勒戴(右)是這個球季才加入公鹿，但他很快就能融入球隊，比公鹿過去的控衛布萊德索更加可靠。 美聯社

第三是板凳和角色球員，波提斯空間長人適用性完美融入，有速度、防守拚勁和三分火力，得分後衛康納頓、迪文森佐更加成熟，加上富比士驚人的三分火力，有效拉開空間，公鹿武器更多樣，功能更齊全。

另外就是核心球星安戴托昆波學會更聰明打球，不再經常包攬球權，一個人帶球面框猛攻狂攻，想要殺翻對手。安戴托昆波低位進攻、背框能力有限，中遠距離投籃也沒有更好，罰球還是看手氣，但他以守為攻，懂得讓出空間、球權，擅用他的機動性和爆發力、身材優勢，創造更多攻防錯位，米道頓和哈勒戴都能持球、製造機會，也都是出色進攻終結者，安戴托昆波不再被大範圍包夾、堵死。

字母哥要改踢足球了嗎？他今年雖然拿不到例行賽MVP，但卻有可能因為打得更聰明而成為季後賽MVP！ 美聯社

公鹿進攻不再那麼單調，因為進行基因重組，團隊擁有更多武器，只要打出優質防守強度，公鹿就不再是前兩年人稱「例行賽一條龍、季後賽一條蟲」的那隻公鹿了。

雖然季後賽只打了兩場，但今年公鹿完全不一樣，三分失準能贏球，三分瘋狂更不用說，他們很有機會站上東決，甚至有實力成為東冠。三巨頭+完美多樣角色球員，公鹿今年季後賽之旅讓人期待。