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NBA／正負值-34創最慘一役 巴特勒誓言「絕對不會再糟」
去年季後賽以黑馬之姿進入總冠軍賽的熱火，公鹿正是他們的槍下亡魂，而在季中大肆補強後，公鹿再與熱火於季後賽狹路相逢，前役以2分差敗北的邁阿密大軍，G2手感依舊冷冰冰，遭到公鹿以132比98痛宰，本戰僅拿10分的球星巴特勒(Jimmy Butler)，更以-34的正負值創下個人最慘一役，不過賽後巴特勒仍展現霸氣，誓言討回顏面，「絕對不會再有比這更糟糕的表現。」
公鹿三巨頭發揮各自本領，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）以31分13籃板蹂躪熱火禁區，二當家米道頓（Khris Middleton）以8成投籃命中率攻下17分，加上哈樂戴（Jrue Holiday）11分15助攻穿針引線，最終以132比98碾壓熱火，在系列戰取得2勝的優勢。
熱火由阿德巴約（Bam Adebayo）攻下16分為全隊最高，另一球星巴特勒則顯低迷，全場10投4中只拿10分，相較於去年季後賽能砍下23.4分的他，此戰表現有失水準，更是創下單場最差的-34正負值。
陷入系列賽0比2落後，熱火將回到主場試圖討回顏面，受訪時依舊霸氣外露，「我認為球隊絕對不會再有比這更糟糕的表現，我也不覺得有人會為此感到難堪，這就是職業運動的一部分，他們紮紮實實的痛扁了我們，但系列賽還沒結束，我們有機會再踏入賽場，試圖將系列賽扳成1比2。」
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