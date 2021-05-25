NBA／下半場鎖住里拉德 金塊葛登：我跟教練說會搞定他

在系列賽首戰於主場輸球後，丹佛金塊在今天的第二戰總算在球隊一哥約柯奇（Nikola Jokic）全場38分、8籃板、5助攻領軍下，搭配上葛登（Aaron Gordon）下半場成功防守波特蘭拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard），助金塊扳平戰局，將以系列賽1：1前往拓荒者主場作客。

金塊在球隊主力後衛穆雷（Jamal Murray）賽季報銷的情況下，季後賽首輪遭遇拓荒者的強力挑戰，在首戰就以14分差距在主場吞下敗仗，不過昨天的第二戰金塊在約柯奇領軍下反彈，上半場打完就取得12分領先優勢，在幾乎整場領先的情況下，最終以19分差距將戰績扳平。

金塊今天不僅進攻端火力全開，全隊6人得分來到雙位數，其中約柯奇一人就進帳38分，防守端也有亮眼演出，尤其是季中才加盟的葛登，在下半場扛起了防守拓荒者一哥里拉德的工作，讓上半場就有32分進帳的他，下半場僅再進帳10分，讓拓荒者無法在下半場展開反撲。

談到葛登本場比賽的防守表現，金塊教頭馬龍（Michael Malone）說：「這場比賽充滿火藥味，這就是季後賽該有的樣子。葛登在下半場讓對手打得很艱難，這就是我們希望得到他的原因，他做到我們想要他做的。」

3月底才透過交易轉戰金塊的葛登，雖然數據表現並不算亮眼，但場上效率與防守表現卻獲得教練團的肯定，談到在金塊的定位時他說：「我對於我現在的處境非常滿意，我來到這邊是有原因的，這就是我該待的地方。今天中場時我就告訴教練團，我會搞定他（里拉德），我很喜歡這樣的對位過程。」

里拉德今天雖然拿下42分、10助攻，但他也成為聯盟史上首位在季後賽拿下至少40分、10助攻，但球隊卻輸15分以上的球員，對於將帶著平手局面回到主場，他說：「很開心我們將回到主場，但這並不代表我們就一定能拿下勝利。」