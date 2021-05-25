SBL／李啟瑋年度第六人二連霸 聯盟史上首人

第18季SBL在昨天公布共項數據獎項後，今天則是揭曉第一階段年度票選獎項得獎名單，其中例行賽拉出20連勝的台啤一攬三大獎，包括年度教練周俊三、年度洋將（J.D Miller）和年度第六人李啟瑋，其中周俊三與李啟瑋都完成該獎項的二連霸，璞園超級新人盧峻翔則是拿下新人王。

本賽季三度榮獲單周最佳球員，兩度拿下單月最佳球員的台啤洋將米勒，不僅個人數據亮眼，與台啤本土陣容也產生良好化學效應，成為該隊寫下聯盟史上最長20連勝的關鍵人物之一，獲選最佳洋將更是實至名歸，談到獲獎他表示，感謝隊友們的幫助以及球隊的信任，最後將這份榮耀歸於上帝。

至於台啤總教練周俊三本季帶領球隊拿下31勝9敗佳績，還帶領球隊寫下三項聯盟紀錄，這也讓他連續兩年奪下年度最佳教練頭銜，也成為繼許晉哲後，史上第二位完成年度教練連霸的教練，他說「感謝球團的信任與團隊成員的合作，更感謝⼤家的⽀持，讓球隊能在本季締造許多連勝紀錄，並完成例⾏賽排名第⼀與總冠軍的殊榮。」

而上季在璞園就打出生涯年並贏得年度第六人與年度進步獎肯定的李啟瑋，本季轉戰台啤後再次扮演救火隊角色，成為史上首位完成年度第六人二連霸的球員。

至於本季剛加入就獲得球隊重用下的璞園盧峻翔，最終也繳出場均13.5分、3.8籃板、2.8助攻、1.4抄截，獲選為年度新⼈王，盧峻翔說：「新⼈王⼀直是今年球季的⽬標，賽季期間也給⾃⼰許多的壓⼒，很開⼼最終可以完成⽬標，新⼈年有這麼多上場時間，也讓我累積許多經驗，未來會繼續努⼒。」