越戰越勇的老九傳奇 灰熊正在書寫歷史

灰熊：全世界請看好，我們只示範一次，如何在擊敗勇士，搶下西區季後賽最後一張門票後，再用力打敗聯盟第一種子爵士！

西區季後賽第一輪，第八種子灰熊112：109力克第一種子爵士，七戰四勝系列賽取得1：0領先。這場比賽灰熊贏得貨真價實，灰熊例行賽戰績西區第九，透過附加賽二連勝，先淘汰馬刺再力克勇士，灰熊以排名第九成為西區第八種子。

G1灰熊禁區得分62：42，完全壓制爵士，爵士三分球命中率被灰熊守到只有2成5(47投12中)，投籃命中率4成2，少了三分火力支撐，防守端也沒能有效限制灰熊一波接一波快速反擊，爵士主場失守。

爵士是今年NBA最擅長投三分和命中三分球隊，例行賽爵士三分球命中率3成89，每場可以命中16.7個三分。但爵士在第一得分主力米契爾傷停缺陣影響下，G1被灰熊糾纏式防守和禁區攻勢打得難以招架，三分球大失水平。

爵士還沒被淘汰，第一得分主力米契爾隨時可能歸隊，米契爾擁有相當瘋狂改變比賽能力。但現在對爵士來說，最麻煩並不是米契爾傷停何時可以復出，爵士本身防守出現裂痕這才是大問題。另外就是灰熊氣勢和自信已經打上來，這個系列賽爵士或許還能闖關，但並不會太容易。

爵士本來可能是認為首輪較好打，因此想多讓主力得分後衛米契爾(左2)多休息幾場，現在看來是要提早回歸了。 美聯社

老九傳奇正在西區上演 年輕灰熊毫無所懼

灰熊是今年季後賽東、西區16強最年輕球隊，全隊主要10人輪換，有七人沒有季後賽經歷。除了二年級控球莫蘭特，也沒有端得上檯面球星，被外界普遍忽視，這一點都不意外。但前鋒安德森、布魯克斯，搭配莫蘭特+中鋒瓦藍邱納斯組成灰熊四核心，板凳替補艾倫、貝恩、梅爾頓展現初生之犢勇氣和過人手氣。

跑不累、死纏緊追、不曾放棄，灰熊就是靠著這種努力和求勝決心連續擊敗馬刺、勇士晉級季後賽，接著再一鼓作氣，系列賽首戰修理聯盟戰績最好爵士，讓全世界一次看好看滿。

進攻、三分球、得分爆發力或許很平凡，但灰熊防守效率值聯盟第六，透過防守+反擊+莫蘭特驚人突破創造力，灰熊G1有效撕開爵士引以為傲防線。

灰熊的防守強度與板凳深度恐怕讓爵士大吃一驚，第二戰開始就不能再有一點輕敵的心態。 美聯社

爵士防守裂痕出現在團隊和禁區

爵士是聯盟防守效率值第三名球隊，僅次於湖人和76人，但G1禁區卻被灰熊打爆，灰熊禁區得分集中在中鋒瓦藍邱納斯籃下、後衛莫蘭特突破、前鋒安德森奇襲，外圍一對一防守頻頻出現破洞，內線中鋒戈貝爾不斷受到切入者挑戰，輪轉協防不及，讓爵士全場一路只能跟著灰熊節奏。

灰熊三分外線並不靈光，全場20投7中，但爵士就是守不住外線對位和禁區最後一道防線，戈貝爾出賽25分鐘就六犯離場，失去籃下屏障和籃框守護神，爵士防線露出各種破綻。

爵士的外線遭到灰熊的強力封鎖，投籃命中率僅有42.0%，最傲人的三分球更是只有25.5%。 美聯社

米契爾歸隊或許能在進攻端幫助爵士打得更有侵略性和牽制力，但防守還是需要整體性和高效輪轉體系，灰熊沒有既定牌理，或者令爵士抓不準節奏的無名英雄很多，他們就像突然殺出的矇面俠，爵士幾乎在沒有萬全準備和作戰計畫情況下，就被灰熊意外狙擊。

季後賽冷門比賽總是特別迷人，灰熊在這個系列賽或許也不會只示範一次「如何擊敗爵士」。灰熊正在書寫「老九傳奇」，各種奇襲戰術和傳奇，小將一個接一個打出英雄事蹟，值得世人期待。