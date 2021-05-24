快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／衛少季後賽又手軟！ 林書豪為他抱屈：被低估的MVP

聯合新聞網 / 綜合報導
衛斯特布魯克季後賽的表現往往不如例行賽，帶隊能力屢受質疑。 美聯社
衛斯特布魯克季後賽的表現往往不如例行賽，帶隊能力屢受質疑。 美聯社

以第八種子晉級季後賽的巫師隊，主將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首戰再度撞牆，對上東區龍頭76人僅貢獻16分，不見其例行賽「大三元製造機」的身手，最終以118：125吞敗，再度令人質疑起他的帶隊能力。而本季失業的林書豪日前上節目則為他抱屈：「我可能打10場才有辦法拿21籃板！」

此役衛斯特布魯克碰上內線實力堅強的76人，繳出17投7中，三分球4投盡墨拿下16分，傳出14次助攻與5籃板，不比例行賽場均22.2分、11.5籃板、11.7助攻的數據來得亮眼。

林書豪日前在Podcast節目《All The Smoke》上替衛斯特布魯克開脫，他表示：「衛斯特布魯克拿過MVP，這樣的球員竟然被低估，太不可思議了。」「你知道一場比賽要抓下21個籃板有多困難嗎？我可能要花個10場！」

衛斯特布魯克生涯共184次大三元，獨居歷史首位，但出色數據卻從未轉換至戰績上，帶隊能力備受質疑，林書豪認為這是因為大家已經習慣了，「當他不斷打出這樣的水準，人們就習慣了，說真的，絕對不要看輕他的表現。」

林書豪 衛斯特布魯克

延伸閱讀

IG長文吐露不悔心聲 林書豪證實不再追逐NBA夢

本季重返NBA夢碎 中媒曝林書豪今夏將重返CBA

自評實力仍屬NBA 林書豪嘆表現受忽視

勇士陣中尚餘2名空缺 柯爾：會與總管討論補強

相關新聞

NBA／衛少季後賽又手軟！ 林書豪為他抱屈：被低估的MVP

以第八種子晉級季後賽的巫師隊，主將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首戰再度撞牆，對上東區龍頭76人僅貢獻16分，不見其例行賽「大三元製造機」的身手，最終以118：125吞敗，再度令人

NBA／戴維斯「認錯」扛輸球責任 詹皇期待搭檔找回自己

衛冕軍湖人今（24）日季後賽首輪首戰踢鐵板，以90比99不敵太陽無緣上演下剋上戲碼，在對方主場拿下開門一勝，戴維斯（Anthony Davis）賽後自攬敗責，強調自己必須拿出更好表現來。 戴維斯

NBA／種子排名僅能參考 哈里斯：季後賽場場是惡戰

東區頭號種子76人對上辛苦擠上季後賽末班車的巫師，被外界視為是戰力差距最為懸殊的首輪對戰組合，但哈里斯並不這麼認為。在今天首場比賽中，哈里斯（Tobias Harris）攻下生涯季後賽新高37分，幫助

NBA／首戰遭灰熊小老弟爆冷狙擊 康利展現風度給肯定

西區首位的爵士今日（24日）以109比112爆冷落敗灰熊，除了陣中主力米契爾（Donovan Mitchell）缺陣以外，防守上無法有效的守住灰熊的布魯克斯（Dillon Brooks）讓他豪取31分

NBA／莫蘭特無畏無懼 灰熊主帥：他為關鍵時刻而生

附加賽對勇士一戰展現強心臟的莫蘭特（Ja Morant），在生涯季後賽首戰面對聯盟龍頭爵士時，再次發揮他無與倫比的抗壓性，屢屢在第四節重創對方防線，澆熄爵士的反撲氣燄。 莫蘭特全場21投11中，

NBA／艾頓首戰力壓戴維斯 數據直逼兩大傳奇

初次打季後賽的艾頓（Deandre Ayton），面對聯盟頂級長人戴維斯（Anthony Davis）展現初生之犢不畏虎的氣勢，全場11投10中，高效率攻下21分16籃板，表現直接輾過戴維斯，也幫助球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。