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NBA／衛少季後賽又手軟！ 林書豪為他抱屈：被低估的MVP
以第八種子晉級季後賽的巫師隊，主將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首戰再度撞牆，對上東區龍頭76人僅貢獻16分，不見其例行賽「大三元製造機」的身手，最終以118：125吞敗，再度令人質疑起他的帶隊能力。而本季失業的林書豪日前上節目則為他抱屈：「我可能打10場才有辦法拿21籃板！」
此役衛斯特布魯克碰上內線實力堅強的76人，繳出17投7中，三分球4投盡墨拿下16分，傳出14次助攻與5籃板，不比例行賽場均22.2分、11.5籃板、11.7助攻的數據來得亮眼。
林書豪日前在Podcast節目《All The Smoke》上替衛斯特布魯克開脫，他表示：「衛斯特布魯克拿過MVP，這樣的球員竟然被低估，太不可思議了。」「你知道一場比賽要抓下21個籃板有多困難嗎？我可能要花個10場！」
衛斯特布魯克生涯共184次大三元，獨居歷史首位，但出色數據卻從未轉換至戰績上，帶隊能力備受質疑，林書豪認為這是因為大家已經習慣了，「當他不斷打出這樣的水準，人們就習慣了，說真的，絕對不要看輕他的表現。」
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