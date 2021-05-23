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NBA／回金塊聽噓聲 安東尼：球迷愛我也恨我

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
安東尼。 法新社
安東尼。 法新社

以西區第6種子挺進季後賽的拓荒者隊，今天季首戰「以下剋上」，以123：109擊敗MVP候選人約柯奇（Nikola Jokic）領軍的第3種子金塊隊，曾效力金塊的拓荒者老將安東尼（Carmelo Anthony）也成致勝功臣之一，上場22分鐘就攻下18分，首度以客隊身分「踢館」成功。

安東尼生涯前7個球季都穿著金塊球衣，今天重返丹佛，第一節替補出賽就有高效率演出，不過迎接他的卻是球迷噓聲，對此他倒是大氣回應，「這很酷，我愛他們，這離我到這裡幾乎10年了吧？愛仍然在，他們愛我，他們也恨我，我無能為力，就是上場然後微笑，自我享受然後找樂子，不管他們說什麼，就讓他們去說，我不用擔心這些。」

「他們還能做什麼？」安東尼繼續說，不懂噓聲意義為何，「我在這裡的7年半付出所有，我對金塊從沒口出惡言，對球迷、球團和球員，我從沒抱怨過，就算事情並不是我的錯，我也都吞了。」

迎接生涯第一次在丹佛的客場勝利，安東尼提到，他甚至不清楚這項紀錄，「我甚至沒想過這件事，是有人賽後在休息室和我說才知道，但我也會接受，迎接我的西區季後賽第一戰的勝利。」

金塊擁有主場優勢，第2戰仍將在丹佛舉行，拓荒者相信金塊肯定會有所調整和回應，拓荒者教頭史達茲（Terry Stotts）說：「重點不是贏下主場比賽，重點是贏下系列賽。」

金塊 安東尼 拓荒者

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