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NBA／讓約柯奇得分！拓荒者戰術奏效剋金塊
面對本季MVP候選人約柯奇（Nikola Jokic），拓荒者隊季後賽第一戰的策略就是讓金塊隊當家球星得分，今天全隊也成功執行戰術，約柯奇雖為金塊攻下34分，但勝利由拓荒者以123：109收下。
「我們希望他得分，不要讓隊友加入，當他得分時，我想我們會有更好機會。」拓荒者中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）解釋說，當約柯奇發揮傳球、策應能力時，對拓荒者的威脅性更大，「我想他拿30或40分時我們反而更好打，可以去鎖定其他球員，不要讓他們有突出演出。」
拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）也說，約柯奇擁有主宰戰局的能力，「我們都知道他有多好，他可是MVP候選人，在我看來就是MVP，你知道他會有多好的表現，會去展現一切，但你仍要試著去減弱他能力。」
約柯奇今天27投14中攻下34分，出手數和得分都是全隊最多，但只傳出1助攻，寫下個人季後賽生涯新低，和例行賽場均8.3次也有一段差距，在隊友穆雷（Jamal Murray）例行賽左膝前十字韌帶撕裂、賽季報銷下，獨木難撐大局。
根據《ESPN》數據，約柯奇隊友今天接到他傳球後的10次出手僅命中1球，他承認拓荒者今天的防守策略的確很到位，「他們讓我竭盡全力，又守住了其他人，我無法帶動隊友，我會說，這或許和助攻有關。」
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