NBA／NBA首日驚爆 上演絕殺、爆冷、逆轉

NBA季後賽首輪前3戰劇本精彩，有延長賽絕殺、有大爆冷門、有回神逆轉秀！NBA23日首輪開打，最先是東區去年次輪的對戰戲碼再上演，最終公鹿靠著二哥密道頓的延長賽絕殺，復仇熱火成功；而接續的快艇、獨行俠大戰，被一致看好的快艇每節都輸獨行俠，慘遭爆冷；至於塞爾提克與籃網之戰，前者半場雖意外領先，但下半場便被回神的三星籃網打垮。

延長賽絕殺揭序幕

NBA23日迎來季後賽首輪，前3戰的劇本應有盡有，依序是公鹿的延長賽絕殺、獨行俠大爆冷門，以及籃網回神大逆轉。根據《雅虎體育網》報導，作為首輪的開幕戰，更是去年東區次輪的老冤家，公鹿和熱火全場緊咬比分，雙方單場最多領先都不及雙位數（分別是8分、7分），一路拉鋸到延長賽，才靠公鹿明星後衛密道頓絕殺而分出勝負。

這場比賽雙方優劣勢十分明顯、也超級迥異，公鹿靠著強悍的內線打爆熱火，油漆區得分是誇張的56：24，但熱火反過來靠外圍三分球輾壓公鹿（三分球命中次數是20：5）。而《ClutchPoints》也報導，熱火便因此寫下罕見紀錄，季後賽歷三分球命中數多於對手15次還輸球（史上第二次）。特別的是前一次熱火隊也有參與，只是熱火當時是贏家，2012年季後賽他們雖然外線被尼克痛宰，但最終仍以10分差勝出。

獨行俠超爆冷

第二戰則是西區的快艇、獨行俠之戰，這個系列賽也是專家非常篤定的一個，根據《Bleacher Report》預測，是快艇輕鬆在5戰內勝出，ESPN球評們看法也差不多，18名專家有17人都看好快艇，雖然連歷史都不看好獨行俠（他們前一次季後賽首輪首戰贏球要追溯到10年多前），但獨行俠主將唐契奇顯然不這麼認為。

唐契奇本役再以高命中率，繳出31分、10籃板、11助攻的大三元成績，快艇沒有一節的比分勝過獨行俠，只能無奈爆冷吞下開門敗，讓無數專家眼鏡碎滿地。而唐契奇在自己生涯僅7戰季後賽就寫下3次大三元，改寫隊史紀錄，至於生涯前2次大三元也是紀錄，是季後賽史上以不到22歲的年齡，拿到30分以上的大三元，唐契奇一個人就做到2次，其他的都是傳奇球星（「天鉤」賈霸與詹皇）。

籃網逆轉秀

再來的第三戰劇本是強權回神，前面提到的專家預測中，《Bleacher Report》一樣看好籃網5場內搞定塞爾提克，而ESPN專家全數看好前者。23日的首戰卻差一點爆冷，上半場籃網意外落後6分，但第三節靠著三星（KD、哈登、厄文）輪流跳出來建功，單節比分差到了雙位數，完成大逆轉。

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