NBA／「叫朕回歸」太誇張！詹姆斯違反防疫協定免禁賽引爭議

聯盟第一人就免挨罰?湖人隊一哥詹姆斯(LeBron James)日前出席公開酒類活動,已明顯觸發聯盟健康與安全協議,然而聯盟卻以「已調查,並與湖人球團私下解決」定案,詹姆斯也將在明日(24日)照常出賽對上太陽的季後賽開幕戰,外界質疑聯盟處理此事的態度姑息,是否有雙重標準之虞?

《橘郡記事報》記者泰勒古恩表示,聯盟已經對詹姆斯出席活動一事進行調查,並與湖人球團攜手處理,他表示這次違規還尚未到達停賽等級的判罰,因為活動地點位於室外,而且出席者皆通過新冠檢測或接種過疫苗,而詹姆斯也沒有待太久。

此外,聯盟也重申該協議主在規定球員與感染者是否有接觸,進而觸發後續追蹤,而這次的案例被歸類在「比較不嚴重」的範圍,因此只進行私下調查,且不會對他祭出停賽。

《ESPN》權威記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)也在推特透露,詹姆斯將不會因為違反協議被停賽,也將如期在季後賽第一戰中出賽,然而聯盟的態度卻引發外界輿論,懷疑官方是否在袒護身為聯盟第一人的詹姆斯?甚至擁有特例金身,然而聯盟尚未對此作出回覆。

LeBron James won't be suspended for protocols violation, sources tell ESPN. Nature of event didn't rise to a threat level of virus spread, as described in @McTen's story below. Suns-Lakers Game 1 on Sunday. https://t.co/nEAcnBsbvv