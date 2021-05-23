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NBA／「叫朕回歸」太誇張！詹姆斯違反防疫協定免禁賽引爭議

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James） 美聯社
湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James） 美聯社

聯盟第一人就免挨罰？湖人隊一哥詹姆斯（LeBron James）日前出席公開酒類活動，已明顯觸發聯盟健康與安全協議，然而聯盟卻以「已調查，並與湖人球團私下解決」定案，詹姆斯也將在明日（24日）照常出賽對上太陽的季後賽開幕戰，外界質疑聯盟處理此事的態度姑息，是否有雙重標準之虞？

《橘郡記事報》記者泰勒古恩表示，聯盟已經對詹姆斯出席活動一事進行調查，並與湖人球團攜手處理，他表示這次違規還尚未到達停賽等級的判罰，因為活動地點位於室外，而且出席者皆通過新冠檢測或接種過疫苗，而詹姆斯也沒有待太久。

此外，聯盟也重申該協議主在規定球員與感染者是否有接觸，進而觸發後續追蹤，而這次的案例被歸類在「比較不嚴重」的範圍，因此只進行私下調查，且不會對他祭出停賽。

《ESPN》權威記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也在推特透露，詹姆斯將不會因為違反協議被停賽，也將如期在季後賽第一戰中出賽，然而聯盟的態度卻引發外界輿論，懷疑官方是否在袒護身為聯盟第一人的詹姆斯？甚至擁有特例金身，然而聯盟尚未對此作出回覆。

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