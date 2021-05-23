快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／唐西奇大三元 獨行俠下剋上擊敗快艇開紅盤

中央社 / 洛杉磯22日綜合外電報導
路透社
路透社

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在唐西奇31分、10籃板、11助攻的大三元帶領下一路領先，並在守住洛杉磯快艇第4節反撲後，以113比103踹翻快艇。

NBA季後賽今天開打，西區第4種子快艇與第5種子獨行俠，在快艇主場展開7戰4勝制系列賽首戰。

這場比賽戰情膠著，種子序較低、且在客場作戰的獨行俠各節都維持小幅領先，而快艇在第4節反撲，試圖扭轉戰局。

雙方100比100平手時，獨行俠打出7比0小高潮奠定勝基，終場以10分差距擊敗快艇，在系列賽以1比0領先。

唐西奇（Luka Doncic）此役轟下全場最高31分，另抓下10個籃板、送出11助攻，為獨行俠貢獻大三元成績，哈達威（Tim Hardaway Jr.）也拿下21分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）分別獲得18分、14分，替補的布朗森（Jalen Brunson）也有15分進帳。

獨行俠今天三分球命中率4成72、整體投籃命中率5成，都優於對手快艇，是贏球關鍵之一。

快艇雙槍雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（PaulGeorge）此役分別攻下26分、23分，但全隊三分球40次出手只投進11球，命中率僅2成75，整體投籃命中率4成4也不及對手。

稍早，東區第3種子密爾瓦基公鹿和第6種子邁阿密熱火打進延長賽，公鹿靠密道頓（Khris Middleton）在比賽時間終了前0.5秒的致勝跳投，以109比107驚險拿下勝利。

延伸閱讀

季後賽再遇莫里斯 唐西奇不計較上季爭議

唐西奇領軍大勝 鵜鶘確定無緣季後賽

NBA／莫蘭特力壓唐西奇 灰熊易籃後轟垮獨行俠

唐西奇遭驅逐出場 獨行俠仍大勝騎士

相關新聞

太陽倚賴團隊深度 能否擋住湖人無敵雙星？

回到2010年，也就是鳳凰城太陽隊最近一次進入季後賽的時候，當時太陽在季後賽的最後一個對手，是由布萊恩（Kobe Bryant）和加索（Pau Gasol）領軍的洛杉磯湖人隊，在經過了11個年頭，太陽

76人擺下對戰攻守難題 巫師尋覓破解之道

雖然本季剛開打後狀況起伏不斷，但例行賽最後25場拿下18勝7敗的成果，卻讓巫師強拉尾盤殺入附加賽。這不單單只有證明季前巫師管理階層希望殺入季後賽的決心，同時也粉碎了那些對衛斯特布魯克（Russell

NBA／吞罰球10秒違例 安戴托昆波：只能努力把球罰進

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的罰球和外線投籃一直被視為公鹿想在季後賽更上層樓的一大罩門，在今天首戰對熱火的比賽中，「希臘怪物」又一次暴露自己的弱點。

NBA／威廉斯大開「火鍋店」 紀錄比肩歐拉朱萬、鄧肯

跌跌撞撞以第7種子闖進季後塞的塞爾蒂克，首戰面對籃網三巨頭，最終仍是不敵對方的無限單打和強大火力，下半場完全被擊潰。不過輸球之餘，替補長人威廉斯（Robert Williams III）的出色表現確實令人留下深刻印象。

NBA／末節僅得1分無礙 唐西奇：重要是球隊贏了

唐西奇（Luka Doncic）季後賽首戰繳出31分11助攻10籃板的大三元成績，儘管他在第四節只靠罰球得到1分，但其他隊友挺身而出，幫助獨行俠在關鍵時刻拉開差距，成攻擊殺快艇。

NBA／三巨頭聯手飆進82分 籃網首戰逆轉綠衫軍

籃網三巨頭季後賽首度合體，雖然上半場球隊落後6分，但3人在下半場輪番出擊，合力砍進49分，幫助籃網逐步拉開比分，最終以104比93拿下系列賽首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。