NBA／勇士挫敗一季 格林盼重整球隊陣容、湯普森喊回歸拚冠

金州勇士隊在今天附加賽不敵曼菲斯灰熊隊後連續兩季無緣季後賽，讓球隊雙星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）賽後難掩失望之情，不過也誓言會在下賽季捲土重來，其中格林就表示，將會在季後與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）一同參與球隊陣容的建構，希望讓勇士重回爭冠行列。

上賽季在主力陣容的傷病問題導致戰績在全聯盟敬陪末座後，勇士本季在柯瑞重拾MVP級身手領軍下獲得參與附加賽的機會，只可惜最終苦吞二連敗提前遭淘汰，這也讓本季繳交豪華稅高達1億1800萬美元的勇士，勢必要面臨休賽季期間的陣容重整。

而格林在今天輸球後就表示，他肯定會與柯瑞和湯普森一同加入休賽季球隊陣容的建構，「我認為這是必要的，我期待能參與其中。我們還有很長的一段路要走，現在我們甚至不在季後賽行列中，但可能只要有一些小的變化和調整，我們就可以更加接近到競爭冠軍的行列。」

勇士本賽季的挫敗，多少也與明星射手湯普森的缺陣有關，他在今天賽後也透過個人社群網站鼓勵隊友，並喊話要在下賽季跟隊友一同重返爭冠行列，「我為這支勇士隊的每個人感到驕傲，這個賽季我們經歷了很多逆境，當下個賽季到來時，我們將會向冠軍發起衝擊，而這賽季的經驗將會成為我們的養分。」

而柯瑞也坦言，相當期待連續兩季都缺陣的湯普森能夠盡快歸隊，「他是我們重要的一部分，我們都知道他將會百分之百康復後歸來，這兩年他經歷了什麼我們都很清楚，不管他回來時會是什麼樣子，對我們來說都會是加分。」