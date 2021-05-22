快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士挫敗一季 格林盼重整球隊陣容、湯普森喊回歸拚冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
勇士本賽季的挫敗，多少也與明星射手湯普森(左)的缺陣有關。 美聯社
勇士本賽季的挫敗，多少也與明星射手湯普森(左)的缺陣有關。 美聯社

金州勇士隊在今天附加賽不敵曼菲斯灰熊隊後連續兩季無緣季後賽，讓球隊雙星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）賽後難掩失望之情，不過也誓言會在下賽季捲土重來，其中格林就表示，將會在季後與柯瑞、湯普森（Klay Thompson）一同參與球隊陣容的建構，希望讓勇士重回爭冠行列。

上賽季在主力陣容的傷病問題導致戰績在全聯盟敬陪末座後，勇士本季在柯瑞重拾MVP級身手領軍下獲得參與附加賽的機會，只可惜最終苦吞二連敗提前遭淘汰，這也讓本季繳交豪華稅高達1億1800萬美元的勇士，勢必要面臨休賽季期間的陣容重整。

而格林在今天輸球後就表示，他肯定會與柯瑞和湯普森一同加入休賽季球隊陣容的建構，「我認為這是必要的，我期待能參與其中。我們還有很長的一段路要走，現在我們甚至不在季後賽行列中，但可能只要有一些小的變化和調整，我們就可以更加接近到競爭冠軍的行列。」

勇士本賽季的挫敗，多少也與明星射手湯普森的缺陣有關，他在今天賽後也透過個人社群網站鼓勵隊友，並喊話要在下賽季跟隊友一同重返爭冠行列，「我為這支勇士隊的每個人感到驕傲，這個賽季我們經歷了很多逆境，當下個賽季到來時，我們將會向冠軍發起衝擊，而這賽季的經驗將會成為我們的養分。」

而柯瑞也坦言，相當期待連續兩季都缺陣的湯普森能夠盡快歸隊，「他是我們重要的一部分，我們都知道他將會百分之百康復後歸來，這兩年他經歷了什麼我們都很清楚，不管他回來時會是什麼樣子，對我們來說都會是加分。」

勇士 柯瑞 湯普森

延伸閱讀

勇士賽季提前落幕 柯瑞盼下季捲土重來

繳MVP級數據卻無緣季後賽 柯瑞坦言難以消化

NBA／柯瑞面前飆Logo Shot 詹皇頂眼傷率湖人晉級

詹皇讚MVP是心理戰？ 柯瑞妙回不會因此留一手

相關新聞

太陽倚賴團隊深度 能否擋住湖人無敵雙星？

回到2010年，也就是鳳凰城太陽隊最近一次進入季後賽的時候，當時太陽在季後賽的最後一個對手，是由布萊恩（Kobe Bryant）和加索（Pau Gasol）領軍的洛杉磯湖人隊，在經過了11個年頭，太陽

76人擺下對戰攻守難題 巫師尋覓破解之道

雖然本季剛開打後狀況起伏不斷，但例行賽最後25場拿下18勝7敗的成果，卻讓巫師強拉尾盤殺入附加賽。這不單單只有證明季前巫師管理階層希望殺入季後賽的決心，同時也粉碎了那些對衛斯特布魯克（Russell

NBA／吞罰球10秒違例 安戴托昆波：只能努力把球罰進

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的罰球和外線投籃一直被視為公鹿想在季後賽更上層樓的一大罩門，在今天首戰對熱火的比賽中，「希臘怪物」又一次暴露自己的弱點。

NBA／威廉斯大開「火鍋店」 紀錄比肩歐拉朱萬、鄧肯

跌跌撞撞以第7種子闖進季後塞的塞爾蒂克，首戰面對籃網三巨頭，最終仍是不敵對方的無限單打和強大火力，下半場完全被擊潰。不過輸球之餘，替補長人威廉斯（Robert Williams III）的出色表現確實令人留下深刻印象。

NBA／末節僅得1分無礙 唐西奇：重要是球隊贏了

唐西奇（Luka Doncic）季後賽首戰繳出31分11助攻10籃板的大三元成績，儘管他在第四節只靠罰球得到1分，但其他隊友挺身而出，幫助獨行俠在關鍵時刻拉開差距，成攻擊殺快艇。

NBA／三巨頭聯手飆進82分 籃網首戰逆轉綠衫軍

籃網三巨頭季後賽首度合體，雖然上半場球隊落後6分，但3人在下半場輪番出擊，合力砍進49分，幫助籃網逐步拉開比分，最終以104比93拿下系列賽首勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。