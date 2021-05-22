NBA／打出MVP賽季卻無緣季後賽 柯瑞坦言難以消化

金州勇士與曼菲斯灰熊在今天的西區附加賽爭奪最後一張季後賽門票，最終灰熊以117：112在延長賽勝出，將昔日冠軍勇士淘汰出局，也讓本賽季打出年度MVP級數據的「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）提前放假，他也直言以這種方式結束賽季，確實不知道該如何消化。

柯瑞本季例行賽以平均拿下32分成為繼「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）後，史上第二位33歲以上的聯盟得分王，不過個人的好表現卻無法幫助勇士重返季後賽，在附加賽首戰敗給湖人後，今天又遭到年輕的灰熊在延長賽擊退，連續兩個賽季無緣季後賽。

對於首度參與附加賽最終卻苦吞二連敗出局，柯瑞坦言這是他過去不曾有過的經驗，「我不知道該如何消化這樣的結局，很不幸我們以這種方式結束賽季，去年我們的排名倒數，到今年又在附加賽吞下二連敗結束賽季，這一切都很艱難。」

柯瑞坦言， 賽季會在這個階段就落幕確實不在他預期內，但也為所有身著勇士球衣的人感到驕傲，接下來他們將有三個月的時間來恢復，在下賽季捲土重來，當被問到是否會參加奧運時，他則說：「賽季比我預期得早結束，但我還沒決定，我會盡可能地收集更多訊息，再做出正確的決定。」

而ESPN在今天賽後也統整了柯瑞本季所寫下的紀錄，包括每場比賽平均命中5.3顆三分球，創下聯盟史上新紀錄，並且在季中超越張伯倫（Wilt Chamberlain）成為勇士隊史得分王，另外，他也以累積2832顆三分球超越了「大嘴」米勒（Reggie Miller），成為聯盟史上三分球進球數第二多的球員，僅次於「雷槍」艾倫（Ray Allen）的2973顆。