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NBA／未入圍年度最佳防守球員 阿德巴約冷笑回應
例行賽賽程結束，聯盟也在今(21)日公布年度個人獎項的入圍名單，其中在年度最佳防守球員候選人中，未見呼聲頗高的熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的名字，成為遺珠之憾的他也在推特發文寫下「哈哈」兩字，似乎對沒有入圍年度最佳防守球員耿耿於懷。
阿德巴約自進入聯盟以來，個人數據逐年進步，本季平均每場可攻下18.7分、9.0籃板、5.4助攻，表現相當全面，防守上更是他的本領，拿下生涯新高的1.2抄截及1.0阻攻，也讓阿德巴約自信能在年度最佳防守球員候選人中掙得一席之地。
而聯盟今公布的年度最佳防守球員入圍名單中，有2度獲獎的爵士高塔戈貝爾（Rudy Gobert）、勇士防守核心格林(Draymond Green)及76人高控衛西蒙斯(Ben Simmons)，每位皆有讓人眼睛為之一亮的防守履歷，不過阿德巴約顯得不是滋味，在個人推特僅寫下「哈哈」，對這份入圍名單似乎感到不以為意。
Haha.— 13am Adebayo💥 (@Bam1of1) May 21, 2021
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