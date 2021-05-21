快訊

配合疫調 環球購物中心桃園A8閉館2天大消毒

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／未入圍年度最佳防守球員 阿德巴約冷笑回應

聯合新聞網 / 綜合報導
阿德巴約（Bam Adebayo）似乎不滿自己未入圍年度最佳防守球員候選。 美聯社。
阿德巴約（Bam Adebayo）似乎不滿自己未入圍年度最佳防守球員候選。 美聯社。

例行賽賽程結束，聯盟也在今(21)日公布年度個人獎項的入圍名單，其中在年度最佳防守球員候選人中，未見呼聲頗高的熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）的名字，成為遺珠之憾的他也在推特發文寫下「哈哈」兩字，似乎對沒有入圍年度最佳防守球員耿耿於懷。

阿德巴約自進入聯盟以來，個人數據逐年進步，本季平均每場可攻下18.7分、9.0籃板、5.4助攻，表現相當全面，防守上更是他的本領，拿下生涯新高的1.2抄截及1.0阻攻，也讓阿德巴約自信能在年度最佳防守球員候選人中掙得一席之地。

而聯盟今公布的年度最佳防守球員入圍名單中，有2度獲獎的爵士高塔戈貝爾（Rudy Gobert）、勇士防守核心格林(Draymond Green)及76人高控衛西蒙斯(Ben Simmons)，每位皆有讓人眼睛為之一亮的防守履歷，不過阿德巴約顯得不是滋味，在個人推特僅寫下「哈哈」，對這份入圍名單似乎感到不以為意。

履歷

相關新聞

NBA／柯瑞飆39分無力回天 莫蘭特領灰熊延長賽淘汰勇士

面對一戰決生死的「老八爭奪戰」，柯瑞（Stephen Curry）雖然拚戰47分鐘，狂飆39分，然而勇士全隊卻發生21次失誤，整場比賽陷入被動追分狀態，儘管硬是將比賽逼進延長，但全場轟下35分的莫蘭特

放慢節奏拖入泥沼戰 綠衫軍尋求突圍籃網

本季塞爾蒂克受到傷病與疫情影響，讓他們整季表現都不如預期，尤其賽季後段布朗（Jaylen Brown）更宣告本季報銷，導致這支東區傳統勁旅戰力匱乏。 根據統計受到新冠肺炎影響，本季塞爾蒂克為全聯

最佳第六人競爭異軍突起 英格斯的潛藏價值

幾乎整季稱霸年度第六人榜單，季末亦是國際賠率最低的人選克拉克森（Jordan Clarkson），出乎意料地在初期記者票選中，屈居第二，票數暫時領先的赫然就是他的隊友英格斯（Joe Ingles）！

NBA／羅斯不在意最佳第六人：尼克重返季後賽意義非凡

在聯盟先前公佈的年度獎項入圍名單中，在最佳第六人部份，除了呼聲頗高的克拉克森（Jordan Clarkson）和英格斯（Joe Ingles）外，羅斯（Derrick Rose）也名列其中，這對生涯遭

NBA／讚太陽三劍客表現出色 詹姆斯：期待對決保羅

面對勇士轟進關鍵三分球，帶領湖人搶下西區第7種子的詹姆斯（LeBron James），將在首輪迎戰好友保羅（Chris Paul）領軍的鳳凰城太陽。儘管外界對其腳踝傷有疑慮，但詹姆斯表示自己的傷沒問題

11年的等待 保羅能帶領太陽走多遠？

睽違了11年之久，鳳凰城太陽隊總算解除了令人尷尬的季後賽荒，51勝21敗超過70%的勝率、西區第二同時也是全聯盟第二的戰績，更是繼2008年初馬里安（Shawn Marion）被交易之後再也沒有達到的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。