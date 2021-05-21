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NBA／季後賽開打 國泰金控推神預測百萬獎金大放送

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國泰金控推出「國泰NBA神預測」活動，並祭出百萬獎金。圖／國泰金控提供
國泰金控推出「國泰NBA神預測」活動，並祭出百萬獎金。圖／國泰金控提供

國泰金控身為NBA官方指定合作的台灣唯一金融夥伴，在雙方合作邁入第11年之際，特別打造全新的「國泰NBA神預測」活動網站，祭出最大獎100萬元，邀請全台NBA達人共襄盛舉，在激烈的季後賽場上展現自己的最神預測。

國泰金控指出，只要在26日前在國泰NBA神預測網站參加「百萬完美預測」，一口氣預測完季後賽第一輪至總冠軍戰，每輪每組對戰組合之正確勝隊，及該系列賽之勝敗場數預測（如籃網4：2塞爾蒂克晉級），猜中季後賽全部勝負場次者，即可將100萬元獎金帶回家。

除了百萬完美預測外，國泰NBA神預測另準備「晉級の神預測」系列活動，讓玩家每一輪都可重新預測晉級隊伍，在每輪指定預測日期前（詳細日期依官網公布為準），完成該輪每個系列賽的晉級勝隊預測，只要正確預測任一個系列賽勝隊，即可獲得一次抽獎機會，正確預測越多，中獎機會越高。從第一輪至總冠軍賽，若都能預測正確，即可獲得15次抽獎機會，每個系列賽都將抽出NBA STORE電子禮券1000元，與小樹點50點（價值50元），得獎名額超過3000位。

此外，凡是完成「晉級の神預測」任一輪的所有系列賽之預測，且該輪全部預測均錯誤者，即自動取得獲獎資格，每一輪皆有1000位名額。若是每一輪皆全數預測失敗（總冠軍賽除外），即有3次得獎機會，並能成為官方認證的「槓龜王」。

NBA 塞爾蒂克 籃網

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