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NBA／去年為泡泡賽區所苦 喬治坦言今年狀況完全不同

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
今年季後賽不用去泡泡園區，喬治坦言這讓他更專注。 法新社
今年季後賽不用去泡泡園區，喬治坦言這讓他更專注。 法新社

洛杉磯快艇明星前鋒喬治（Paul George）去年在季後賽期間一度直言，身心因為泡泡賽區的封閉環境而受到影響，不過他在今天透露，在今年不用前往泡泡賽區比賽的情況下，備戰狀況有很大的不同，讓他能專注在與達拉斯獨行俠的首輪賽事。

快艇與獨行俠將連續兩年在季後賽交手，不過去年喬治在前4場比賽表現不佳的情況下，期間一度經歷３戰合計出手47次僅命中10球、拿下34分的低迷表現，引發外界的質疑，而當時他也直言泡泡賽區的封閉環境確實讓他身心狀態都受到影響，當時的隊友哈瑞爾（Montrezl Harrell）更因此陪伴喬治打電動轉換心情。

而今年快艇將在季後賽首輪再戰獨行俠，不過這一次喬治將不再受到泡泡賽區所苦，他直言能夠在正常的比賽環境下出賽，與隊友、家人正常的互動，確實讓他在備戰上變得相對容易，「從泡泡賽區到現在這樣，真的是有很大的差異。」

不僅環境不同，快艇今年在教練團和陣容上也與上季有不小差異，包括新任總教練泰隆魯（Tyronn Lue）以及朗多（Rajon Rondo）、伊巴卡（Serge Ibaka）、貝頓（Nicolas Batum）等老將的加入。

對於球隊本賽季的變化，快艇前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.）說：「我們整個團隊、教練團都不同了，有更好的能量、氣氛也更好，每個人都在努力扮演好自己的角色，並且有著一致的目標。」

快艇 喬治 獨行俠

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