向2007年土匪幫前輩看齊 柯瑞想贏灰熊需更多幫手

本季例行賽最後一場才交手的勇士、灰熊，竟在命運的安排下，兩軍將在附加賽的最後一場再次對決，爭取西區最後一張季後賽門票。

回顧勇士與灰熊的附加賽表現，例行賽暫居第九的灰熊全隊將士用命，驚險的以4分之差，在讀秒階段擊敗老牌勁旅馬刺。然而勇士對決例行賽西區第七的湖人，同樣也是到了讀秒階段才分出勝負，只是勇士並沒有把握住上半場一度達雙位數的領先，下半場乃至於決勝節不敵詹姆斯(LeBron James)，戴維斯(Anthony Davis)火力復甦的反撲。勇士縱使有柯瑞(Stephen Curry)狂飆37分，仍惜敗於最後一分鐘。

勇士與湖人一戰的首節表現出色，整個前半場也都維持領先，在柯瑞並沒有刻意飆分的情況下，全隊輪流有人跳出來分擔責任，並挖掘出面臨關鍵賽事也不怯場的年輕球員，如托斯卡諾‧安德森(Juan Toscano-Anderson)，以及波爾(Jordan Poole)從板凳跳出，分別攻下9分6籃板、10分3助攻。加上主力鋒線維金斯(Andrew Wiggins)全場攻下21分，特別是在上半場能維持領先的關鍵。

勇士前鋒維金斯(右)在附加賽首戰攻守表現都不錯，蓋了詹皇(左)的火鍋之後應該要信心爆棚才對，對灰熊之戰仍需要他的貢獻。 美聯社

然而下半場勇士頻頻出現非受迫性失誤，連帶影響團隊的進攻節奏與防守溝通，防守強度與年輕球員集中力明顯不如上半場，看起來就像是被睡醒的紫金大軍給打傻一樣。 即便柯瑞依舊展現聯盟得分王的水準，下半場持續帶隊奮戰，並多次命中關鍵三分彈，期望藉此壓制住湖人的氣焰，可惜仍輸在詹皇帶有英雄命的決定性三分球上。

勇士在休息一天後將對決更年輕的灰熊，球隊最大的優勢便是教練團與主力的大賽經驗，在這種一場定生死的戰役之中，更需要有經驗的領袖帶隊，團隊每個細節的處理球皆可能影響到戰局結果。

但勇士這兩年經歷奪冠陣容解體，湯普森(Klay Thompson)受傷，球員交易、補強斷斷續續。 過去球團引以為傲，時常在主力被封鎖之際，跳出來拯救球隊的板凳大軍也早已不復見，這是勇士始終無法更穩定邁向更高層級的關鍵之一。

勇士再一次挑戰老八傳奇 角色球員必須跳出拚戰

面對來勢洶洶的灰熊，即使勇士佔有經驗上的優勢，也絕對不能掉以輕心，除了柯瑞與格林(Draymond Green)以外，需要有更多人全心投入這場沒有退路的球賽，維金斯、魯尼，貝茲摩(Kent Bazemore)，托斯卡諾‧安德森，波爾幾名輪值的分工的表現環環相扣。

以內線來說，瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)有高度有腳步，面對馬刺狂抓了23個籃板並攻下23分，這個位置對勇士來說肯定是個麻煩，勇士格林與魯尼吃下絕大多數時間的內線輪值，甚至維金斯有時也得幫忙守到大前鋒位置，後面就沒人能幫忙了。

灰熊中鋒瓦藍邱納斯(右)經驗老道，在例行賽最後一戰對勇士繳出29分16籃板、命中率8成的恐怖成績，恐怕在附加賽還是會成為勇士的大麻煩。 美聯社資料照片

即便格林像面對湖人一樣，毫無進攻慾望的全心奉獻在防守端上，仍很難限制擁有更高壯的身材與強硬作戰風格瓦藍邱納斯，其難度絕不亞於要困住湖人的戴維斯。瓦藍邱納斯除了附加賽的雙20表現外，例行賽最終戰碰上勇士，全場可也是以8成命中率攻下29分16籃板的強悍角色。

年輕灰熊無所畏懼 快速輪值消耗勇士體能

教練團策略方面，灰熊幾乎是9到10人的輪值，而勇士則是8人名單，灰熊能運用更快速的調度，利用大量體能調節、球員的輪替用在對付、包夾柯瑞上。

D‧布魯克斯(Dillon Brooks)的防守可能蔚為關鍵，由他這點去幫忙到莫蘭特(Ja Morant)與柯瑞的一對一，甚至派出安德森(Kyle Anderson)等不同球員去輪流伺候柯瑞，消耗柯瑞的體能，影響他的出手節奏與角度，這也是灰熊在短期內要對抗柯瑞的唯一方法了。畢竟前一次交手，灰熊完全抵擋不了柯瑞的瘋狂，讓他全場浪射了46分包辦9記三分彈。

灰熊同樣也不能期待莫蘭特(右)又要能得分，又要能守住柯瑞(左)，包夾柯瑞的人選要大量輪動。 美聯社

至於灰熊本身在進攻端的回應，主要仰賴瓦藍邱納斯牽制力擴散到兩翼的布魯克斯、安德森以及球隊主控的莫蘭特身上。莫蘭特在附加賽攻下20分6籃板6助攻，場上正負值高達+20，但是前場面對勇士，他打得並不好，正負值-16，命中率才25%。

莫蘭特這個點如果沒有打出來，灰熊幾乎很難拿下勇士，他得發揮驚人的切入爆發力去撕裂勇士防線，迫使以格林為主的防守體系需要不斷的補位溝通，甚至創造錯位，莫蘭特就有機會幫到隊友在弱側邊，甚至替跟進的瓦藍邱納斯、傑克森(Jaren Jackson Jr.)製造得分契機。

在這種高強度的戰役中挑戰柯瑞，絕對可以短期內提升莫蘭特的經驗值與激發他的潛力，很期待附加賽最終戰這兩名後衛的對決。

降低團隊非受迫性失誤 勇士化身土匪幫的關鍵

本季拿下得分王的柯瑞證明他在主力輪番受傷下獨自帶隊的能力，他的各種得分神蹟也總是一再令人驚嘆，以無法用常理推斷。柯瑞這個點的得分爆發力絕對是這個組合當中誰能勝出的致命因子。但是若出現了像對決湖人的下半場，當柯瑞與隊友間的連結被阻斷，甚至柯瑞被大量的包夾纏上，勇士一定要降低非受迫性失誤，否則灰熊這支年輕球隊有可能展現一波流的強大得分能力去掌控球賽。

究竟勇士能否在柯瑞的帶領之下，像歷史上著名的勇士老八土匪幫一樣，先是闖進季後賽，再上演倒打聯盟第一的傳奇，這一切都得先過了灰熊這一關的最後附加賽才行。

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