殺不死湖人的必使他更強大 太陽這下麻煩了！

湖人靠著詹姆斯終場前58秒一記幸運超大三分球命中，西區附加賽103：100逆轉勇士，湖人幸運搶下西區第七種子，季後賽第一輪將打西區第二種子太陽。台北時間5月22日勇士迎戰灰熊，兩隊搶西區第八種子席位。

恭喜湖人，接下來湖人可能在六戰內結束系列賽淘汰太陽，逐漸找回衛冕軍應該有的強度和團隊。太陽當然不是塑膠，太陽想贏，必須掌握湖人進攻便秘、場上空間停滯，進攻節奏還沒有磨合完成，防守也還在建立默契同時至少先贏下兩場比賽，給湖人製造壓力，一旦讓詹姆斯帶領湖人找回攻防節奏，太陽麻煩就大了。

湖人vs.勇士附加賽，湖人打得非常糟，勇士打得就像一支爭冠球隊，攻防有序，戰術執行完美，戰略清析精準，有效堵死禁區，讓湖人進攻、投籃一籌莫展，加上「咖哩」柯瑞屢屢投進不可思議進球，勇士半場取得13分領先，湖人進攻在禁區被堵死，外線失靈情況下命中率奇慘，一路落後挨打。

勇士後衛柯瑞(中)這場比賽再次有超水準的演出，全場23投12中，三分球9投6中、罰球8投7中，攻下兩隊最高的37分，這場球輸得是非常可惜。 美聯社

湖人打得爆爛，但下半場還是力挽狂瀾完成逆轉，關鍵在防守效率和湖人深植的冠軍文化。湖人上半場最多落後13分，全場大部分時間都在落後苦苦追趕，投籃命中率4成，三分球命中率3成2(31投10中)，遠不及勇士4成4投籃命中率和4成4三分球命中率(34投15中)。湖人最引以為傲的禁區和籃板球也沒有佔盡優勢，籃板球勇士46：49湖人，湖人攻防兩端都被勇士壓著打。

例行賽防守效率聯盟第一，湖人第三節靠著出色防守，有效壓迫、包夾柯瑞，成功製造勇士失誤大舉反攻，扭轉戰局，湖人利用勇士失誤攻下29分，成為下半場逆轉關鍵。

勇士全場失誤20次，湖人失誤11次，下半場勇士失誤太多，湖人把握機會完成反撲，解除得分危機和命中率低迷困境，最終靠著詹姆斯大號三分幸運命中，解除全場命中率低迷、空間拉不開、三分球失準、進攻節奏失序的慘況。

湖人在下半場防守更加嚴密，讓勇士出現大量失誤，逐漸把比賽差距給縮小。 美聯社

湖人畢竟是總冠軍球隊，天賦、陣容深度、防守和詹姆斯+戴維斯雙星聯線，只要打好防守完成反擊，湖人還是有能力克服各種困境，完成逆勢反撲。

湖人進攻便秘，空間拉不開，外線命中率低迷危機並沒有解除，太陽只要能複製勇士防守戰略，堵死禁區，有效對位、守住外圍射手，降低湖人外線命中率和出手空間，太陽還是可以擊敗湖人。

季後賽首輪預測 湖人4：2淘汰太陽

幸運搶下西區第七種子，全美大多數專家普遍看好湖人可以在季後賽第一輪對太陽，湖人會第五或第六戰就結束系列賽，挺進第二輪。

太陽除了後衛保羅、布克雙核心，其他球員潛力十足充滿競爭力，但經驗還是太嫩，湖人會隨著比賽進行，團隊、攻防磨合、默契愈來愈好，如果太陽能先搶下2：0領先，給湖人壓力，迫使湖人來不及調整，那麼太陽就有機會翻身。

太陽在保羅(右)帶領之下有超強的飆分能力，但遇到湖人的防守大陣恐怕就要大打折扣。 美聯社

湖人現在的罩門很清楚：三分射手不穩，很吃手氣，空間太擠，禁區塞車，用人輪換有問題，湖人空有強大鋒線、高度和禁區優勢，但一直打不出更好團隊合作，很難打出流暢進攻，主要關鍵就是團隊默契、傳導、射手都沒能全線發揮。

勇士為太陽做了最完美防守示範，對付湖人千萬不能讓湖人打好防守、進行快速反擊，因為湖人外線射手和三分球一旦恢復正常甚至超水準發揮，湖人就很難被擊敗。

太陽整個賽季的神奇表現和戰績即將接受湖人考驗，太陽明星後衛保羅說，「我們沒有選擇對手權利和空間，不管是勇士還是湖人，他們都是令人尊敬的強大對手，我們必須坦然面對，展現自己最好狀況和信心」。

太陽是要首輪碰上勇士，中鋒艾頓(右)就有很好的禁區發揮機會，結果湖人殺出，他變成要跟戴維斯(左)展開苦戰。 美聯社

對勇士附加賽，全世界都看見打得很爛的湖人最終還是贏球，這是湖人基本實力和防守底氣，太陽這次很難全身而退。