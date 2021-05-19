NBA／「永遠無法得知的原因」 林書豪無緣回歸不再追夢

台裔球星林書豪在發展聯盟打出成績後仍未受青睞，隨著NBA本季例行賽劃下句點，回歸夢也正式宣告破滅，他今日（19日）在臉書上發表這一路以來的心路歷程，並鼓勵亞裔球員打破障礙，勇於追逐自己的夢想。

林書豪重申過去放棄美國以外的所有加盟邀請，為的就是重返世界籃球的最高殿堂，並認為自己在發展聯盟的表現相當耀眼，甚至創下了職涯新高。

然而眼看身邊不少球員一個個拿到NBA合約，自己卻還在原地打轉，林書豪認為只要給他一份十天合約，他就能打碎任何對他的質疑，可惜這並沒有發生，這出於他永遠無法得知的原因。

即便夢碎，林書豪仍鼓勵下一代亞裔球員勇於追夢，「當你有機會的時候，不要猶豫，不要擔心別人會不會認為你屬於那裡。」也相信這個賽季是上帝為他準備的，並感謝這段旅程中陪伴他的所有人。

林書豪原文如下：

在CBA呆了一年之後，我克服了以前傷病帶來的心理障礙，我知道我仍然是一名NBA水平的球員。我的經紀人和我都與其他球隊談過了，但他們都問我是否還有足夠的慾望、健康和技術來維持NBA水平。他們想親眼看我打球。

因此，我放棄了所有美國之外的合同，決定加盟發展聯盟—儘管很少有經驗豐富的老將做出這樣的選擇。我知道我一直需要通過額外的考驗來證明我的歸屬，所以我明白這是我籃球生涯的一部分。我為自己在發展聯盟中取得的成就感到驕傲—我在發展聯盟表現的相當耀眼，作為一名控衛在各項主要統計中都達到這個聯盟中最頂級，並且創下了我職業生涯的新高。

幾個月來，我看著其他球員一個個獲得了合同、機會。我告訴自己只要一個十天的合同，一個回到場上的機會，我就可以把這些質疑打得粉碎。我的整個籃球生涯就是這樣開始的—一個證明自己的機會。出於我永遠無法完全知道的原因，那個機會從未實現。我知道我比以前更好了，我也證明了我仍然是一名NBA球員。但就像我之前說過的，有遠大的夢想，就可能要以心碎為代價。

我知道自己很幸運—我擁有了一個做夢都想不到的NBA職業生涯。我花了一年時間去追逐我的夢想，而不用擔心日常開銷。我的家人、我的團隊包括商業夥伴們都支持我追逐自己的夢想。我放棄了在中國打球的機會，回到發展聯盟。我真的真的在去努力實現我的夢想，這個想法來自我的內心深處。

對於下一代的亞裔球員，我非常非常希望我能在NBA球場上做更多的事情，打破更多的障礙，激勵你們更多。當你有機會的時候，不要猶豫，不要擔心別人會不會認為你屬於那裡。當你已經踏進門裡，就把那扇門踢開，然後再帶其他人跟你一起。

這個賽季我沒能完成我的夢想，但是我相信這是上帝為我準備的。耶和華說:“因為我知道我對你們的計劃，計劃是要賜福給你們，不是要傷害你們，計劃是要給你們希望和前途。” 感謝所有在這段旅程中陪伴我的人，愛你們。