快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／想要的舉手！施羅德計畫將KI系列球鞋全送人

聯合新聞網 / 綜合報導
施羅德（右）與厄文（中）。 法新社
施羅德（右）與厄文（中）。 法新社

施羅德。（Getty Images）
施羅德。（Getty Images）

湖人後衛施羅德（Dennis Schroder）日前因解除COVID-19名單限制回歸球隊，為即將到來的季後附加賽增添戰力，而近日施羅德參加節目錄影時，展示了自己球鞋收藏外，更語出驚人表示若有人想要厄文(Kyrie Irving)系列的球鞋，可以直接送他。

事實上，施羅德對於厄文相當尊敬，也能看到他時常穿上KI系列的球鞋上場作戰，但兩人就此結下樑子的原因，要追朔到4月11日湖人對決籃網之戰，第3節施羅德與厄文互噴垃圾話，雙雙遭裁判給予兩次技術犯規退場。

施羅德在節目中透露，除了固定穿著的比賽用鞋外，也珍藏一些高價稀有的鞋種，不過話鋒一轉，施羅德突然拿起一支厄文球鞋，輕浮般揮舞著鞋子說，「我不會再穿厄文的鞋子了，我應該有3、40雙他的鞋子，自從我們發生爭執之後，我更不可能穿上它了。」

「我會將它們當成禮物送人，所以大家可以傳訊息給我，我會直接送給你，這些尺寸都是12碼，各種顏色都有，只要跟我說你想要，我會送你一雙。」

裁判 COVID-19

相關新聞

三大球星各有神蹟 年度MVP超級難選！

NBA例行賽結束，76人拿下東區第一種子，中鋒安比德打出生涯最完美一季，場均28.5分、10.6籃板，投籃命中率5成1，三求命中率3成7。在年度MVP呼聲、戰績、數據、影響力，安比德有很高機率拿下生涯

傳奇球星隊友情深 布萊恩曾送麥德森天價西裝

在掌聲和令人動容的演說後，2020年籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）儀式風光落幕，今年入選者為：布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（

NBA／對附加賽信心十足 戴維斯：防守柯瑞將是考驗

尋求衛冕的洛杉磯湖人，在嚴重傷兵影響下，最終落到西區前6名之外，必須透過附加賽才能搶下季後賽門票。談到即將面對勇士，戴維斯（Anthony Davis）表示自己對於球隊附加賽的表現充滿信心。 「

NBA／想要的舉手！施羅德計畫將KI系列球鞋全送人

湖人後衛施羅德（Dennis Schroder）日前因解除COVID-19名單限制回歸球隊，為即將到來的季後附加賽增添戰力，而近日施羅德參加節目錄影時，展示了自己球鞋收藏外，更語出驚人表示若有人想要厄

NBA／發文感謝球迷支持 渡邊雄太：等不及新賽季了

多倫多暴龍終結連續7年闖進季後賽，這也讓日籍前鋒渡邊雄太（Yuta Watanabe）無緣初嚐季後賽滋味。但即便如此，渡邊雄太已經在今年賽季寫下赴美以來重大突破的一頁。 努力提升自我挑戰NBA的

NBA／連17季場均至少25分 詹姆斯：一直都是傳球優先

生涯第18個賽季，詹姆斯（LeBron James）雖然遭遇腳踝傷勢，但整體狀態仍呈現高檔，這讓他達成連續17個賽季至少場均拿到25分的空前紀錄。 排在詹姆斯之後的就是今年達成連續12季至少25

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。