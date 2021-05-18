NBA／想要的舉手！施羅德計畫將KI系列球鞋全送人

施羅德。（Getty Images）

湖人後衛施羅德（Dennis Schroder）日前因解除COVID-19名單限制回歸球隊，為即將到來的季後附加賽增添戰力，而近日施羅德參加節目錄影時，展示了自己球鞋收藏外，更語出驚人表示若有人想要厄文(Kyrie Irving)系列的球鞋，可以直接送他。

事實上，施羅德對於厄文相當尊敬，也能看到他時常穿上KI系列的球鞋上場作戰，但兩人就此結下樑子的原因，要追朔到4月11日湖人對決籃網之戰，第3節施羅德與厄文互噴垃圾話，雙雙遭裁判給予兩次技術犯規退場。

施羅德在節目中透露，除了固定穿著的比賽用鞋外，也珍藏一些高價稀有的鞋種，不過話鋒一轉，施羅德突然拿起一支厄文球鞋，輕浮般揮舞著鞋子說，「我不會再穿厄文的鞋子了，我應該有3、40雙他的鞋子，自從我們發生爭執之後，我更不可能穿上它了。」

「我會將它們當成禮物送人，所以大家可以傳訊息給我，我會直接送給你，這些尺寸都是12碼，各種顏色都有，只要跟我說你想要，我會送你一雙。」