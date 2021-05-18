快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／鮑爾、哈特成受限自由球員 威廉森喊話：留下來

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
鵜鶘威廉森、英格倫兩大主力都喊話希望球團能重新簽下鮑爾(左)。 美聯社
鵜鶘威廉森、英格倫兩大主力都喊話希望球團能重新簽下鮑爾(左)。 美聯社

紐奧良鵜鶘在日前無緣季後賽後賽季提前落幕，而陣中後衛鮑爾（Lonzo Ball）也將成為受限自由球員，不過他在今天受訪時透露，並不排斥再一次回到紐奧良，而包括威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）等人也都喊話希望球團能重新簽下鮑爾。

在2017年首輪第二順位被湖人選中後，鮑爾生涯前四個賽季不斷與交易傳聞扯上邊，並且在2019年與英格倫、哈特（Josh Hart）等人一同遭到打包到鵜鶘，交易來明星大前鋒戴維斯。

而本賽季鮑爾更是打出生涯年，繳出平均14.6分、5.7助攻且三分球命中率3成78的亮眼表現，同樣將成為受限自由球員的還包括繳出平均9.2分、8籃板、2.3助攻的哈特，這也讓鵜鶘球團能否留下兩人成為休賽季的重要課題。

對於成為非受限自由球員，鮑爾強調已和經紀人聊過此事，並強調自己與教練和隊友產生良好的默契，不介意再一次回到紐奧良，「我是一名籃球員，無論教練要我做什麼我都盡全力，今年教練希望我往不同的方向發展，我認為我表現得不差。」

談到鮑爾可能回歸鵜鶘，威廉森也強調這將會是一件很棒的事情，「我和英格倫、鮑爾有非常好的關係，我真心希望他回來，他肯定知道這點。不過他已經是個成年人，他會做出對自己最好的決定，我唯一想說的就是希望他能留下。」

而鮑爾也強調，能夠與威廉森合作是相當獨特的經驗，「他是一名獨一無二的球員，我從來沒有和他這樣的人打過球，我認為我們已經習慣了彼此，這是一支年輕的球隊，我們只會變得更好，如果狀況能一直保持下去，那就太好了。」

鮑爾 鵜鶘 自由球員

延伸閱讀

NBA／公牛季後欲補強控衛 傳施羅德、鮑爾成主要目標

批聯盟導致威廉森受傷 鵜鶘總管遭罰5萬美元

NBA／威廉森指傷無限期缺賽 鵜鶘總管控是聯盟害的

鵜鶘眼中只有雙星 鮑爾何處找伯樂？

相關新聞

傳奇球星隊友情深 布萊恩曾送麥德森天價西裝

在掌聲和令人動容的演說後，2020年籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）儀式風光落幕，今年入選者為：布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（

三大球星各有神蹟 年度MVP超級難選！

NBA例行賽結束，76人拿下東區第一種子，中鋒安比德打出生涯最完美一季，場均28.5分、10.6籃板，投籃命中率5成1，三求命中率3成7。在年度MVP呼聲、戰績、數據、影響力，安比德有很高機率拿下生涯

NBA／對附加賽信心十足 戴維斯：防守柯瑞將是考驗

尋求衛冕的洛杉磯湖人，在嚴重傷兵影響下，最終落到西區前6名之外，必須透過附加賽才能搶下季後賽門票。談到即將面對勇士，戴維斯（Anthony Davis）表示自己對於球隊附加賽的表現充滿信心。 「

NBA／季後賽場場硬仗 康利：西區每隊都很有實力

猶他爵士以聯盟龍頭之姿直闖季後賽，不過首輪對手仍要靜待附加賽結果出爐，等於要到最後一天才會知道。 參與附加賽的4支球隊分別是湖人、勇士、灰熊和馬刺，對於未來可能遇到的對手，爵士後衛康利（Mike

NBA／鮑爾、哈特成受限自由球員 威廉森喊話：留下來

紐奧良鵜鶘在日前無緣季後賽後賽季提前落幕，而陣中後衛鮑爾（Lonzo Ball）也將成為受限自由球員，不過他在今天受訪時...

NBA／巫師比爾透露腳傷未痊癒 仍力拚贏球晉級季後賽

NBA附加賽將在明天點燃戰火，將由東區兩組對戰組合打頭陣，其中排名東區第8名的華盛頓巫師將與第7名的波士頓塞爾蒂克對壘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。