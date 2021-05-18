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NBA／柯瑞與詹姆斯再交鋒 附加賽提前碰頭

中央社 / 紐約17日綜合外電報導
柯瑞與詹姆斯在附加賽對決。 路透
柯瑞與詹姆斯在附加賽對決。 路透

柯瑞、詹姆斯率領的球隊，2014-15球季起，連4季在NBA總冠軍賽碰頭，本季的季後賽，兩人率領的球隊再於季後賽正面交鋒，但這次的對決提前在附加賽，為附加賽增添不少看點。

美國職籃NBA例行賽結束，季後賽即將展開。過去例行賽東、西區排名前8的球隊，就能分別以第1到第8種子晉級季後賽，但上季為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，聯盟新增附加賽，因為成效獲好評，加上疫情持續延燒，本季也繼續採用附加賽制度。

附加賽中，最受矚目的就是西區例行賽第7、第8名，湖人勇士的對決。湖人去年拿下總冠軍，隊上有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩大球星，實力不容小覷；勇士過去6季有5季打進總冠軍賽，3度奪得總冠軍，陣中的柯瑞（Stephen Curry）是本季得分王，一手三分神射隨時能夠主導戰局。

湖人本季一開始打得出色，但詹姆斯、戴維斯先後因傷缺陣，讓戰績出現擺盪，例行賽無法打進前6名，未能直接闖進季後賽；勇士則是由於湯普森（KlayThompson）因傷整季報銷而不被看好，但他們在柯瑞帶領下，硬是拿下打附加賽的資格。

此次兩軍對壘，詹姆斯、戴維斯傷勢復原的狀況如何、能在場上發揮多少戰力，是湖人要勝出的觀戰重點；至於勇士這邊，除了柯瑞必須有超水準的表現，其他球員能否有所發揮，也是他們要贏球的關鍵。

在現今的規定中，例行賽東、西區前10名的球隊都有機會打季後賽。例行賽兩區前6名的球隊，自動以第1到第6種子身分獲得季後賽資格，例行賽第7到第10名球隊則需打附加賽決定。

附加賽中，由例行賽排名第7、第8的球隊對打，勝隊以第7種子身分晉級季後賽，敗隊則需與例行賽第9、第10的球隊對戰後的勝隊，爭取季後賽第8種子的位置，也就是最後一張季後賽門票。

本季例行賽，東區排名前6的依序是費城76人、布魯克林籃網、密爾瓦基公鹿、紐約尼克、亞特蘭大老鷹、邁阿密熱火；西區則是猶他爵士、鳳凰城太陽、丹佛金塊、洛杉磯快艇、達拉斯獨行俠、波特蘭拓荒者，這些球隊都能直接闖進季後賽。

另外，例行賽東區第7到第10的波士頓塞爾蒂克、華盛頓巫師、印第安納溜馬、夏洛特黃蜂，和西區洛杉磯湖人、金州勇士、曼菲斯灰熊、聖安東尼奧馬刺，則是具有打附加賽的資格。

勇士 湖人 詹姆斯

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