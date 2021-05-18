NBA／巫師比爾透露腳傷未痊癒 仍力拚贏球晉級季後賽

NBA附加賽將在明天點燃戰火，將由東區兩組對戰組合打頭陣，其中排名東區第8名的華盛頓巫師將與第7名的波士頓塞爾蒂克對壘，不過巫師主力射手比爾（Bradley Beal）就透露，雖然他左腿筋拉傷的狀況目前仍未百分之百恢復，但已經做好準備迎戰綠衫軍，希望幫助球隊搶下首張附加賽晉級季後賽門票。

儘管本賽季開季時戰績一度落入東區後段班，不過巫師卻在下半季逆風高飛，不僅搶下附加賽參賽資格，排名還一口氣擠上東區第8名，只要明天與塞爾蒂克之戰能夠取勝，就能提前取得季後賽門票。

其中比爾在例行賽封關戰中面對黃蜂進帳25分，成為巫師搶下第8名的功臣，不過他今天透露，左腿拉傷狀況目前仍未痊，「狀況沒有變壞，或是造成更嚴重的傷害，但也肯定還沒有百分之百痊癒，我現在能做的就是盡量調整。」

比爾本季以賽季平均31.3分在全聯盟中僅次於勇士柯瑞（Stephen Curry），在10日對戰溜馬拿下50分後，他就因為腿傷而缺席了三場比賽，談到會選擇在與黃蜂之戰帶傷復出，他也強調這是「硬著頭皮」的決定，因為不想要讓隊友感到失望，「我現在感覺很好，並沒有像之前想像的那樣疼痛。」

除了比爾外，巫師衛斯特布魯克也將是明天綠衫軍不得不嚴防的球員，本賽季他將個人生涯累積大三元紀錄推進到184場創下聯盟史上新高，而他也在今天獲選為五月最有價值球員，這也是他繼2017年12月後再一次拿下單月最佳球員，前一次獲獎時他還穿著雷霆球衣。

至於明天另外一場東區附加賽則將由黃蜂出戰溜馬，敗隊將遭到淘汰結束賽季，勝隊則將與巫師和塞爾蒂克之戰的敗隊再交手，爭奪東區最後一張季後賽門票。