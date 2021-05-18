三大球星各有神蹟 年度MVP超級難選！

NBA例行賽結束，76人拿下東區第一種子，中鋒安比德打出生涯最完美一季，場均28.5分、10.6籃板，投籃命中率5成1，三求命中率3成7。在年度MVP呼聲、戰績、數據、影響力，安比德有很高機率拿下生涯最高榮耀MVP。

金塊中鋒約柯奇是另一個MVP熱門候選人，場均26.4分、10.9籃板、8.4助攻，投籃命中率5成67，三分球命中率3成9。約柯奇改變籃球中鋒打法和風格，那種影響力和帶隊方式都像是一場「革命」，過去一個月約柯奇在年度MVP榜單上高居第一，他的聲勢、形象比安比德更有魅力。

36歲太陽後衛保羅今年帶領太陽打出生涯最特別一季，全世界都知道保羅一個人改變太陽，幫助太陽成為爭冠級別球隊。但保羅一直沒能進入MVP前三名雷達，個人數據略顯平凡，另外就是勇士後衛柯瑞下半季「異軍突起」超凡表演，讓很多人幾乎忘記保羅。

太陽上季是打不進季後賽的球隊，本季竟然衝上西區第2、只差爵士1場勝差，勝率也高居全聯盟第2，控衛保羅(中)有巨大的貢獻。 美聯社

柯瑞究竟做了什麼神奇的事？

柯瑞四、五月分帶領勇士打出16勝9敗6成4勝率，勇士完成逆襲拿下西區第八戰績，柯瑞四月分場均37.3分，賽季場均31.8分、5.5籃板、.5.7助攻，三分球命中率4成21，平均每場可以命中5.3記三分球，每場出手12.6次三分球。

除了生涯第二度摘下聯盟得分王，柯瑞幾乎一個人獨立帶領勇士打進西區前八，扣除柯瑞創造所有三分球出手、命中歷史紀錄，勇士持續成為媒體、社群和球迷關注焦點，甚至有機會重返季後賽，讓全世界期待季後賽低種子奇蹟，所有一切都是柯瑞帶來的效應。

湖人前鋒詹姆斯說：「湖人附加賽將要面對我目中聯盟MVP柯瑞的勇士，他們擁有冠軍基因，了解一場壓力巨大比賽必須付出多少，我們得做好完美準備，毫無保留的打出高水準防守，這場比賽沒有任何試探空間…」。

在詹姆斯心裡，柯瑞就是聯盟年度MVP，柯瑞用實際表現、帶隊能力、各種不可思議進球、帶動聯盟聲勢，為勇士和自己開創新局面。

詹姆斯(右)是四屆MVP得主，他認為今年球季的MVP應該由柯瑞(左)獲得。 歐新社資料照片

今年年度MVP很可能會出現歷來最大驚奇和最大競爭，約柯奇、安比德兩大長人中鋒平分秋色，形象和能力難分軒輊，數據、球隊戰績、個人表現和比賽統治力，旗鼓相當。

柯瑞又像外星人一般存在，讓所有票選媒體不得不慎重思考柯瑞的價值和影響力。柯瑞的表現、神奇三分和獨立帶隊方式，跟兩名長人MVP大熱門完全不同，柯瑞開外掛的進攻、投籃、深植人心，下半季柯瑞進入生涯最瘋狂進攻和投籃模式，肯定會影響MVP票選媒體選擇。

當聯盟戰績最好兩支球隊爵士、太陽都選不出一個MVP，原本最熱門兩大候選人公鹿安戴托昆波、湖人詹姆斯今年先後跌出MVP雷達，柯瑞或許很有機會在夾縫中殺出重圍，贏得票選媒體的心。

今年是NBA非常特殊的一年，生涯第四度完成賽季場均大三元巫師後衛衛斯特布魯克可能也和保羅一樣被遺忘。巫師下半季靠著衛斯特布魯克+比爾合體，神奇翻身，擠上東區第八，保有打附加賽資格，衛斯特布魯克場均22.2分、11.5籃板、11.8助攻，五年內第四度完成賽季場均大三元，生涯累積184次大元創造NBA新歷史，超越1962年締造NBA傳奇名人堂後衛「大O」羅勃森。

衛斯特布魯克本季繳出不可思議的38次大三元，並且硬把巫師帶入附加賽。 美聯社

球迷每個人心裡都有自己定見和最愛，媒體每個人心中都有自己堅持專業和MVP衡量標準，今年MVP會非常爭議、難選，最終出線的球星也很難得到最大支持。