傳奇球星隊友情深 麥德森的布萊恩小故事

在掌聲和令人動容的演說後，2020年籃球名人堂（Naismith Memorial Basketball Hall of Fame）儀式風光落幕，今年入選者為：布萊恩（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）和賈奈特（Kevin Garnett），主角是因直昇機意外辭世的布萊恩，由遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）出席致詞，推薦人為大名鼎鼎的喬丹（Michael Jordan）。在此之前，媒體披露眾多布萊恩的小故事，展現他私下親和的一面。

現役的大學籃球教練麥德森（Mark Madsen），曾是洛杉磯湖人隊「OK連線」的成員，也和布萊恩相處好一陣子，教練文筆不錯，特地撰文分享他眼中的布萊恩。他提到，自己曾在2000到2003年效力湖人隊，2000年8月底的某一天，布萊恩和體能教練走進訓練室，時間大概是早上9時左右，仍是菜鳥的麥德森說：「我剛完成重量訓練，要不要一起上場投個幾球？」布萊恩冷冷的搖手回應：「我從早上5時就開始投籃，已經投了2000球。」麥德森頓時瞠目結舌。要知道，即使大部分NBA球員一周也投不到2000球，這訓練量布萊恩非但視為日常，還持續整個生涯。

麥德森回憶，布萊恩私底下相當平易近人，對於球隊和親友亦是有情有義，常主動噓寒問暖。 陳光立／攝影

2003年初，湖人隊結束與沙加緬度國王隊的客場比賽，一群人登機飛回洛杉磯。布萊恩在飛機上過來與麥德森聊天，拿出女兒納塔莉雅（Natalia Bryant）的照片。那一片刻，麥德森仍未轉換好心情，因一小時前布萊恩在場上打球極為剽悍，如今頓時變了個人，專注著分享家庭生活，看著孩子的照片微笑著，展現出熱愛家人的一面。

麥德森回憶，前湖人隊教頭傑克森（Phil Jackson）要求隊員，每逢聖誕節大家抽籤，抽中名字要送對方禮物，價格最少要100美元。麥德森抽到布萊恩的名字，決定送一本書「101首著名詩集」（101 Famous Poems），外加一盒巧克力。未料，布萊恩也剛好抽到麥德森，對方是請私人裁縫師上門，替麥德森縫製兩套西裝，價格高達5000美元。如今，西裝多年後已不再合身，但麥德森還穿在身上，原因是禮物的主人是來自布萊恩。

2001年NBA季後賽，湖人隊迎擊狀態絕佳的聖安東尼奧馬刺隊，當時陣中有鄧肯和羅賓遜（David Robinson）雙塔，徹底統治禁區。不過，OK連線更出色，布萊恩和歐尼爾（Shaquille O'Neal）主導整場比賽，帶領湖人隊獲勝。結束後的記者會，歐尼爾和布萊恩互相推崇，也將贏球功勞歸功全隊將士用命，這讓配角麥德森感覺窩心，認為能與兩位籃球史的大人物共事很幸運。

另外，麥德森也趁機澄清歐尼爾、布萊恩並沒有「瑜亮情結」。他說，2002年1月當湖人隊費城76人隊打客場時，歐尼爾向全隊發出邀請，一同出席布萊恩高中的球衣退休儀式，歐尼爾說：「對於布萊恩和所就讀的勞瑞梅里恩高中（Lower Merion High School）來說，這是個重要時刻！我呼籲湖人隊出席儀式。」麥德森說，那時全隊氣氛良好，未如外界所說有更衣室風暴，這也是為何湖人隊能統治聯盟。

麥德森澄清歐尼爾(左)和布萊恩(右)並沒有瑜亮情結，其實彼此有羈絆頗深的革命情感，是球場上的好搭檔。 歐新社資料照片

2002年1月14日湖人到芝加哥公牛隊打客場，該隊的中鋒米勒（Brad Miller）籃下騷擾歐尼爾，雙方產生口角並互相推擠。事後，聯盟裁定歐尼爾禁賽三場。幾天後，湖人回主場迎戰來訪的曼菲斯灰熊隊，歐尼爾仍禁賽無法上場。布萊恩拿出油漆筆，在自己球鞋寫下歐尼爾的背號 34。然後，布萊恩只花三節時間就拿50分，第四節坐板凳觀戰，最終湖人隊以30分之差擊敗灰熊隊。

麥德森回憶2002年西區總決賽第2場，全隊下榻於沙加緬度的萬豪酒店（Marriott），布萊恩吃到不新鮮漢堡而食物中毒送醫，到上場前一刻還在打點滴。但是，一上場拿球之後又是生龍活虎、縱橫全場，這讓他見證到一位球員崇高的敬業態度，畫面至今令麥德森記憶深刻。

身為一名龍套球員，麥德森感激布萊恩的貼心。他說：「他（布萊恩）在練習場總是向我們宣戰，目的是讓每一位球員變更強。他比任何人都迫切激發我們的潛能。對此，我永遠表達感激，因為我只是替補球員，他還是很關心大家，也激勵每一個人有求勝慾望。」