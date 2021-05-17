NBA／莫里斯為上季動作道歉 唐西奇期待再對決

去年季後賽就曾對決，獨行俠隊和快艇隊今年季後賽又要在首輪交鋒，獨行俠隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）迎戰前提到，對去年多次槓上的莫里斯（Marcus Morris）已經沒有特殊感覺，期待倒數開戰的季後賽一較高下。

兩隊去年季後賽碰頭，莫里斯第6戰一次毀掉唐西奇上籃，讓唐西奇摔出球場，莫里斯因此領到2級惡意犯規、遭驅逐出場；在更早的第5戰，莫里斯被控故意踩唐西奇有舊傷的左腳踝。

唐西奇提到，莫里斯本季剛開始就在一場比賽向他道歉，為第5戰的動作賠不是，現在他對莫里斯已經不會有「不好的感覺」，期待今年季後賽會有更激烈對決。

去年季後賽繳出31分、9.8籃板和8.7助攻的唐西奇提到，莫里斯本來就是拚命三郎型的球員，「總會有很多垃圾話，如果沒有，你們就不是真的在競爭，這會很好的。」

去年兩隊季後賽後，莫里斯大力捍衛自己，他強調對唐西奇並不「髒」，這才是獨行俠球星第一個季後賽，自己則是打滾多時，「我沒故意踩他腳踝，他們團隊要怎麼講是他們的事。」

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）不諱言，季後賽首輪最要提防的就是唐西奇，「我們都知道，他就是首腦，這會是很困難的挑戰，但我們會有不同策略對付他，不會讓他太好過。」