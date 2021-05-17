NBA／奪勝保8後咬耳朵 衛少：我和比爾道謝

上月初的戰績是17勝32敗，巫師隊接續23場就打下17勝，包括今天例行賽最終戰以115：100擊敗黃蜂隊，鎖定住西區第8，有機會透過附加賽晉級季後賽，今天巫師兩位後場明星衛斯特布魯克（Russell Westbrook） 和比爾（Bradley Beal）賽後就互相擁抱，還被發現講了「悄悄話」。

「那一刻完全是要讓他知道，自從我到這裡後有多感謝他，我們攜手奮戰才抵達這裡，沒人相信我們能做到。」今天再繳出「大三元」數據的衛斯特魯克。

「衛少」也提到後場好搭檔的韌性，今天攻下25分的比爾帶著左腿傷勢上場，前三節雖只有17投4中，但第四節單攻下13分，率巫師克服最多11分的落後，拿下關鍵勝利、避免落入分組第9。

「你會感謝像他這樣的人，你不會把他的天分和心理素質視為理所當然，他非常想奪勝，求勝若渴，為此他可以為團隊做任何事。」第一年和比爾攜手的衛斯特布魯克說。

巫師取得東區第8，台灣時間周三早上9點將和分區第7的「綠衫軍」塞爾蒂克隊對決，勝家就能晉級季後賽，敗隊還有一次機會，將和另場附加賽黃蜂隊和溜馬隊的勝家爭最後一張季後賽資格。