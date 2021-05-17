NBA／不只三巨頭 杜蘭特自信爆棚：我們是15巨頭！
布魯克林籃網今天（17日）為本賽季劃下了完美的句點，他們以123：109輕取騎士，儘管三巨頭同場磨合的時間不多，杜蘭特（Kevin Durant）仍自信表示：「我們不僅僅是三巨頭，我們有15巨頭。」
即便到了賽季最後一場比賽，季中被交易到籃網的哈登（James Harden）仍被放在板凳席輪休，綜觀這個例行賽，三巨頭同場出賽的場次也只有8場，不禁令外界懷疑，在出賽場數受限的情況下，他們是否能以最強的姿態出征季後賽？
對此杜蘭特以「十五巨頭」形容籃網現在的陣容，他表示陣中每個人都擁有聯盟頂尖等級的實力，也稱讚季中一度因個人因素缺陣的厄文（Kyrie Irving）：「他仍打出一個相當亮眼的賽季，還躋身『180俱樂部（投籃命中率5成，三分命中率4成，罰球命中率9成）』，我能肯定這不會是他最後一次打出這樣的表現。」
在今天所有賽事結束後，籃網確定以東區第二種子進入季後賽，杜蘭特也表示不管對手是誰，全隊上下都已經做好了萬全的準備。
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