湖人(7) vs 勇士(8) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 5/20 10:00 湖人 ELTA1 、緯來 灰熊(9) vs 馬刺(10) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 5/20 07:30 灰熊 ELTA1 、緯來 待宣布 vs 待宣布(第7、8種子之爭) 日期 台灣時間 主場 對戰結果 轉播 5/22 待宣布 待宣布 ELTA1 、緯來