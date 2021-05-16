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NBA／例行賽關鍵最終戰 柯爾：柯瑞、格林很興奮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

勇士隊明天例行賽最終戰要對上灰熊隊，成為「第8名決定戰」，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）強調，球隊目標就是接下來3戰至少要拿2勝，而這系列季後賽門票爭奪戰明天就登場。

勇士和灰熊目前戰績同是38勝33敗，明天例行賽最終戰對決，勝家就是西區第8名，可透過分區7、8名附加賽搶季後賽資格；若是輸球就落入第9名，想搭晉級末班車，除第9、10名的附加賽要勝出，還要和7、8名附加賽的球隊再戰一場才能出線。

簡而言之，若能拿到分組第8，雙敗才會遭到淘汰；若是落到分區第9，要雙勝才能晉級季後賽。

今天球隊訓練後接受訪問的柯爾提到，歷經去年15勝50敗的賽季後，球隊老將柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）對接續比賽十分興奮，「他們都迫不及待了，看著他們去戰鬥、帶領年輕球員實在是很有趣的事情，看到年輕球員有所回應也會是很有趣的事情。」

勇士教頭強調，接續的比賽仍是一場48分鐘，但專注力必須更高、更敏銳，這就是球隊今天傳遞給彼此的訊息。

勇士最近19場比賽拿下14勝，柯爾希望隊上的年輕球員能提升表現，幫助到柯瑞和格林，就像球季尾聲團隊打出的內容；柯瑞則是提到，例行賽最終戰的輸贏牽動附加賽，壓力肯定有，但他希望隊上的年輕球員別受影響，把壓力看得愈簡單愈好，「你不能放太多壓力在身上，或改變對比賽的準備，只因為這攸關季後賽或是新的賽制。」

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